Catherine O’Hara: película y series que marcaron el éxito en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de Catherine O’Hara ha dejado a todos consternados, pero sin duda una huella imborrable en el cine, gracias a su ingenio en la actuación y a darle vida a personajes memorables en películas que marcaron su carrera actoral en Hollywood.

Por la tarde de este viernes 30 de enero, una fuente cercana a la familia de la estrella informó a CNN que Catherine O’Hara había fallecidon a los 71 años, sin revelar más detalles del suceso. Rápidamente, la noticia se hizo sentir en los medios de comunicación y redes sociales, causando un gran impacto en quienes disfrutaron de sus producciones.

Tiempo más tarde, su agencia Creative Artists Agency comunicó que la actriz de Mi Pobre Angelito, murió por una breve enfermedad no especificada en el comunicado. Sus seres queridos guardan silencio y luto.

Películas memorables de Catherine O’Hara

Con más de 50 años de trayectoria en el cine y la televisión, Catherine O’Hara dio sus primeros pasos en la comedia en 1974, para luego seguir expandiendo su nombre en la industria y ser reconocida con múltiples galardones destacables como: Premio Primetime Emmy, Golden Globe, Premio del Sindicato de Actores, e incluida en la revista Forbes ‘50 Over 50’ de 2021.

'Beetlejuice' como Delia Deetz

'Mi Pobre Angelito' como Kate McCallister

'El extraño mundo de Jack' la voz de Sally

'Sobreviviendo a la Navidad' como Christine Valco

'Chicken Little' la voz de Tina

'Frankenweenie' la voz de Susan Frankenstein

'Robot Salvaje' la voz de Pinktail

Series de televisión de Catherine O’Hara

Además, sus créditos en series y programas de televisión abarca más de 30 producciones, un hecho que hizo reafirmar su carrera como una de las mejores actrices y con presencia en proyectos memorables, entre los destacados se encuentra: