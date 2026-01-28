De Hollywood a vender gaseosas en supermercados, la nueva vida de Ben Stiller

Suscríbete a nuestros canales

Con un gran repertorio de películas y de gozar de contar con el reconocimiento internacional, el actor Ben Stiller fue captado en un supermercado vendiendo gaseosa a sus 60 años.

Alejado de las excentricidades de una superestrella, el protagonista de Una Noche en el Museo, fue sorprendido por un fanático cuando estaba en un stand vestido completamente de negro con un delantal y el logo de la marca de gaseosas en el centro.

En el video que se ha viralizado en redes sociales se muestra a Stiller agotado por la larga jornada de pie en el establecimiento, pero, inmediatamente su postura cambió al ver que lo estaba filmando, haciendo una seña con el pulgar arriba y señalando a la bebida.

Aunque el material salió a la luz a mediados de 2025, ha cobrado relevancia una vez más.

Ben Stiller y su emprendimiento

Es común que muchos artistas hagan un cambio radical en sus vidas y muestran interés por otros negocios rentables, Ben Stiller no fue la excepción cuando decidió emprender el mercado de las bebidas carbonatadas bajo el nombre de Stiller’s Soda.

Comprometido con su modelo de negocio, el actor de Zoolander prefiere promocionar el producto por su cuenta, en una campaña tradicional en locales comerciales y alejado de las tradicionales oficinas de marketing.

¿Qué ofrece Stiller’s Soda?

En un mercado tan competitivo y dominado por productor de tradición en el mundo, Stiller’s Soda, es una propuesta que mantiene el dulzor esperado con menos calorías y un aporte vitamínico como C, D Y B12, una alternativa que muy pocas gaseosas ofrecen.