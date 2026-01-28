Big Mike de “Un Sueño Posible” se debate entre la vida y la muerte

Suscríbete a nuestros canales

El querido actor Quinton Aaron, de 41 años, conocido por interpretar a Michael Oher “Big Maike” en “Un Sueño Posible” se encuentra luchando por su vida tras sufrir un accidente doméstico.

Según información suministrada por Daily Mail, el actor sufrió una grave caída en las escaleras de su departamento, producida por una severa infección sanguínea que le pudo haber debilitado las piernas.

Los familiares acudieron a emergencias de un hospital donde fue internado y se mantuvo por tres días en cuidados intensivos; su estado actual es delicado según medios internacionales.

Ayuda para Quinton Aaron

Debido a los altos costo de los servicios médicos, hospitalización y tratamientos; personas cercanas a Quinton Aaron solicitaron ayuda económica a través de una cuenta de GoFundMe, la campaña de recolección logró recaudar USD 1.393 de los 10.000 dólares de la meta.

La organización Veterans Aid Network describió el momento como “súbito, aterrador y abrumador para sus seres queridos”.

Un cariño por su personaje de Big Mike

“Un Sueño Posible”, nominada al Óscar como Mejor Película en 2010 llevó a la fama a Quinton Aaron con su rol de Big Mike junto a Sandra Bullock en una historia de superación, abandono familiar y de amor de una madre adoptiva.

Después de este personaje inspirado en la vida del exjugador de la NFL Michael Oher, el cariño por parte del público hacia el actor creció considerablemente. Aunque tuvo participaciones en otras cintas, esta marcó su carrera actoral.