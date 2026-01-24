Fallece querido actor de telenovelas de Televisa: Tenía 63 años

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 22 de enero se confirmó la muerte del actor Julio Beckles, a los 63 años. Fue la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI), quienes notificaron la dolorosa noticia, resaltando las producciones que realizó en telenovelas.

Confirmación de la muerte

“Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles. Actor recordado por su participación en producciones como “La antorcha encendida”, “Por tu amor”, “Rencor apasionado”, entre otras", escribieron, junto a una fotografía del artista.

En este sentido, ANDI extendió palabras de condolencias para familiares, amigos y artistas que trabajaron con Julio, en las producciones de Televisa que fueron un total éxito.

La asociación no reveló de qué murió el artista. Familiares y figuras del medio mexicana tampoco han notificado la causa del fallecimiento de Beckles, que ha generado una ola de comentarios de tristeza en redes sociales.

¿Quién era Julio Beckles?

Julio César Herrera Beckles, nació el 13 de mayo 1962 en San José, Costa Rica. En los años 90 realizó grandes producciones en México, que le dieron mucha popularidad y mostraron su versatilidad en la pantalla.

También se consagró como un artista del cine, teatro y la música.

Trabajo en cortometrajes como “Brusco despertar” y en “La jaula de las locas”.