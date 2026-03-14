Filtran las primeras fotos de la caída de José Ángel Bichir

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Surgen las primeras imágenes del actor José Ángel Bichir tras caer del tercer piso de un edificio residencial ubicado en la Ciudad de México. El incidente se manejó como un intento de suicidio, sin embargo, familiares han negado esta versión, mientras el caso está bajo investigación en la Fiscalía para determinar la causa.

Pasada la tarde del 13 de marzo, un llamado de emergencia de un vecino alertó a las autoridades del cuerpo de un hombre adulto que se encontraba con heridas graves luego de caer al vacío, al llegar los socorristas constataron que se trataba del actor mexicano.

Primeras fotos de José Ángel Bichir

El periodista Carlos Jiménez publicó en su cuenta de X, la primera fotografía de José Ángel Bichir desplomado en la acera ensangrentado y gravemente herido.

Según su reporte la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudió al lugar para prestar los primeros auxilios y ser trasladado al Hospital Rubén Lereño. Además, detalló que “su mamá Patricia Pascual les dijo que tomaba medicamentos”.

Minutos más tarde se filtró otra imagen del actor siendo ingresado en una camilla a la ambulancia que lo llevaría al centro médico.

Incidente bajo investigación

Según versión de los socorristas Bichir se encontraba inconsciente y luego de una breve evaluación le diagnosticaron fractura de cara y abdomen agudo.

El Ministerio Público de la Fiscalía de México han iniciado las averiguaciones para determinar las causas del hecho, sin embargo, medios internacionales del país azteca han afirmado que se trató de un intento de suicidio dada las primeras versiones; su madre niega estas especulaciones.