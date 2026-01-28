Nicki Minaj se declara fan número uno de Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

Durante un evento político, la rapera trinitense Nicki Minaj se mostró su admiración por Donald Trump, declarándose como su fan número uno. Sus declaraciones sobre su apoyo rotundo al Presidente ha dejado un sabor amargo entre muchos de sus seguidores.

Fue en medio del evento sobre programas de inversión para niños, cuando la intérprete subió al podio para expresar algunas palabras, dejando entrever su respaldo incondicional a Trump y todas sus políticas.

Acostumbrada a estar en el centro de polémicas, confirmó no afectarle lo que puedan decir de ella después de su discurso y señalando que “las campañas de desprestigio no van a funcionar”.

Además, Nicki Minaj se declaró fan número uno de Donald Trump y sentenció que el odio la motiva a apoyarlo aún más.

"Hola. Bueno, no sé qué decir, pero diré que probablemente soy el fan número uno del presidente y eso no va a cambiar. Y el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más y nos motivará a todos a apoyarlo más. No vamos a dejar que se salgan con la suya intimidándolo. Y, ya saben, las campañas de desprestigio no van a funcionar. De acuerdo. Él tiene mucha fuerza y ​​Dios lo protege", fueron las palabras de la rapera al Presidente de Estados Unidos.

En el ojo del huracán por apoyo a Donald Trump

Su reciente espaldarazo a los republicanos generó opiniones dividas en redes sociales. Mientras algunos de sus fans y público en general apoya su libertad de expresión y de pensamientos, otros señalan a la artista por su cuestionada lealtad.

Nicki Minaj respalda políticas de Trump

En el pasado, la cantante de Anaconda, había criticado las políticas migratorias de Trump, sin embargo, este acercamiento marca un cambio de postura radical

Ahora, Nicki Minaj mostró interés en los programas infantiles del Presidente, lo que responde a su deseo de promover a educación financiera en los niños. De acuerdo a información de CNBC, la famosa estaría dispuesta a contribuir con 150.000 o 300.00 dólares a las cuentas del ejecutivo para apoyar esta iniciativa.

"La alfabetización financiera temprana y el apoyo financiero para nuestros hijos les darán una gran ventaja en la vida”, escribió en X.