Estrella de Hollywood admite haber sedado a mujeres para abusarlas sexualmente

La industria de Hollywood está en shock, por el escándalo que enfrenta el actor y comediante estadounidense Bill Cosby. El artista de 89 años, admitió haber utilizado sedantes para abusar sexualmente de mujeres por décadas.

Declaración de Bill Cosby

Fue a través de una declaración judicial que el ganador del Globo de Oro, reveló que utilizó una receta llamada Quaaludes, para sedar a las mujeres y luego mantener relaciones sexuales con ellas.

La situación ha generado una ola de comentarios en los medios de comunicación y redes sociales, ya que no es la primera ocasión que Bill es señalado por abusos sexuales.

De acuerdo con información de TMZ, Cosby admitió haber recibido la receta por parte de un ginecólogo, identificado como Leroy Amar, cuando estuvieron jugando en el año 1972.

Una de las afectadas indicó que ese mismo año, fue drogada y violado por el actor, cuando trabajaba como mesera en un restaurante de California. La mujer relató que el actor le dio una pastilla, que ella creyó que era una aspirina, y que la hizo padecer de conciencia.

Afirmó que despertó horas después en la mansión de Bill en ropa interior.

Más acusaciones

El también escritor y músico, enfrente demandas por decenas de mujeres que aseguran haber pasado por la misma situación, entre ellas la modelo Janice Dickinson, y la actriz Lili Bernard, quienes lo apuntan por hechos ocurridos en el pasado.

En el 2018 el hombre que realizó con enorme éxito el programa “The Cosby Show”, fue condenado por agresión sexual y permaneció por tres años en prisión. Sin embargo, en 2021 a pesar de tener muchas más acusaciones, La Corte Suprema de Estado anuló la condena.