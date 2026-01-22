Actor de “Gladiator” denuncia brutal agresión de su novia y es arrestada tras un tenso operativo

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido actor de Hollywood, Djimon Hounsou denunció a su pareja Riza Simpson luego de un altercado que escaló a la violencia física. El incidente ocurrió en Atlanta y pone en el ojo mediático la tensa situación familiar que involucra cargos por agresión física y obstrucción a la justicia.

La estrella de Gladiator, interpuso la denuncia ante las autoridades, alegando que Simpson lo golpeó en el rostro con el puño cerrado. El altercado se habría producido en la propiedad que comparten.

Según informes policiales obtenidos por Daily Mail, los hechos violentos se remontan al pasado 2 de diciembre de 2025.

Los dos hijos menores de la pareja se encontraban en el domicilio durante el encontronazo, Djimon Hounsou aclaró que estaban en el piso superior y no presenciaron directamente el golpe, aunque es probable que escucharan la confrontación.

El operativo del arresto de Riza Simpson

El pasado viernes 16 de enero, la policía de Atlanta ejecutó una orden de aprehensión contra la novia del actor por agresión física que culminó en su arresto. De acuerdo al reporte oficial, el operativo se describe como un momento de tensión.

Riza Simpson enfrenta actualmente dos cargos menores, agresión simple (bajo el marco de violencia doméstica) y obstrucción a la autoridad.

La mujer fue trasladada a la cárcel del condado de Fulton debido a la orden judicial vigente y su audiencia fue programada para este miércoles 21 de enero.