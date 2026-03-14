¡Sangre fría! Dos delanteros venezolanos marcan en el fútbol italiano

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Este fin de semana el fútbol italiano dejó un balance sumamente positivo para los atacantes venezolanos.

Tanto en el torneo de filiales como en la categoría de plata, la bandera de Venezuela se hizo presente en el marcador con dos definiciones desde el punto penal que aseguraron puntos vitales para sus equipos.

Alejandro Cichero Jr.

En el Campeonato Primavera (U20), el joven Alejandro Cichero Jr. continúa consolidándose como una de las figuras emergentes más interesantes.

El delantero fue titular con el Frosinone U20 en el empate 1-1 frente al Napoli U20. Con este acierto, el atacante suma ya seis goles en la presente temporada, demostrando una constancia notable.

Debido a su edad y el rendimiento físico que está mostrando, su nombre podría estar en la mesa para ser convocado a la Vinotinto en un futuro. De mantener esta regularidad, es un perfil con altas probabilidades de ser considerado para los próximos amistosos internacionales bajo el mando de Oswaldo Vizcarrondo.

Ernesto Torregrossa

Por otro lado, en la Serie B, el experimentado Ernesto Torregrossa fue protagonista en el duelo entre el Carrarese y la Juve Stabia, que terminó con igualdad 1-1.

El ariete de 33 años, con pasado en la selección Absoluta (marcó dos goles con Venezuela), inició el encuentro en el banquillo e ingresó al campo al minuto 66 para refrescar el ataque.

Poco después de su entrada, no falló desde el punto de penalti, firmando así su primer gol de la temporada con la camiseta del Carrarese. Este tanto representa un envión anímico importante para el jugador, quien busca recuperar su mejor versión goleadora en la competitiva segunda división italiana.