Madre de "Mi pobre angelito" fallece a los 71 años ¡Paz a su alma!

La tarde de este viernes 30 de enero de 2026 se ha confirmado la muerte de la actriz Catherine O’Hara, recordada por haber participado en la popular película “Mi pobre angelito”, como la madre de Kevin McCallister.

Dura noticia

La noticie fue confirmada a CNN por una persona muy cercana de la actriz, quien prefirió no revelar su identidad, ni de qué falleció la artista a los 71 años.

O’Hara nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, se dio a conocer en todo el mundo por trabajar en el film navideño de “Mi pobre angelito”, en la que interpretó el personaje Kate McCallister.

Películas

La artista estuvo en la parte uno y la secuela que lleva por nombre “Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York”. También participó en otras importantes como “Beetlejuice”.

Además, tuvo gran popularidad como actriz de doblaje en films como “El extraño mundo de Jack”, “Chicken Little”, “Frankenweenie” y “Robot salvaje”.