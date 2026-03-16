Barbra Streisand hace emotivo homenaje en los Premios Oscar 2026

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La cantante y actriz Barbra Streisand estuvo en el imponente escenario de los Oscar, para rendir un merecido homenaje al director y su antiguo compañero Robert Redford.

La estrella protagonista de la película "Funny Girl", apareció en el escenario luciendo un vestuario en color negro, y con un mensaje de los momentos de cariño, amor y respeto que vivió con Robert, fallecido en el 2025.

"Era un actor brillante y sutil. Yo le decía que era un vaquero intelectual que abría su propio camino. Lo extraño ahora más que nunca", expresó con profunda emoción.

Ambos trabajaron en la película de romance "The Way We Were", de 1973.