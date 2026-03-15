Kylie Jenner apuesta por sensual vestido rojo para los Oscar 2026

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La modelo e influencer estadounidense Kylie Jenner ha mostrado lo elegante que luce para la ceremonia de los Oscar 2026.

Una belleza

La más pequeña del clan Kardashian-Jenner opta por llevar un ajustado traje en color rojo de Schiaparelli, que tiene como punto focal un pronunciado escote, acompañado por un costoso collar.

Su abundante melena negra suelta y un maquillaje glam, demuestran que Jenner es una de las más elegantes y esperadas por los expertos en moda.

Kylie seguramente estará en primera fila de la mano de su novio el actor Timothée Chalamet, quien está nominado a Mejor Actor por el film "Marty Supreme".