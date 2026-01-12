Kylie Jenner sufrió desplante en los Globos de Oro 2026

Suscríbete a nuestros canales

De nuevo la modelo e influencer estadounidense Kylie Jenner sufrió un desplante en la entrega de los Globos de Oro de 2026, celebrados el domingo 11 de enero en Los Ángeles. La joven fue ignorada por la actriz Odessa A'zion.

Desplante para Kylie Jenner

En el video que corre en las redes sociales aparece el momento exacto que Odessa saluda al actor Timothée Chalamet, actual pareja de Jenner.

Kylie intentó saludar a la actriz, quien la ignoró sin nada de filtros y hasta la dejó con la mano totalmente estirada. Un momento que despertó muchos comentarios en las plataformas digitales, ya que no es la primera ocasión que le ocurre.

Sin embargo, horas más tarde del clip aparecen Odessa, Chalamet y Kylie en el after party de la ceremonia celebrando, demostrando que todo sería un malentendido del momento totalmente en vivo desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California.

Misma situación

En el 2025 ocurrió lo mismo en la celebración de los Globos de Oro, cuando la más pequeña del clan Kardashian-Jenner, fue ignorada por la actriz Demi Moore.

En su momento también se hizo viral un video cuando la protagonista de la película “La Sustancia”, saludaba a sus colegas, entre ellos Chalamet. Sin embargo, jamás dirigió su mirada y atención a Jenner, que muchos tomaron como un terrible desaire.