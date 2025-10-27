El nido de amor de Kylie Jenner que fue usado por la mafia y figuras de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

En el elegante barrio de Greenwich Village, Manhattan, una mansión de seis plantas ubicada en el número 80 de Washington Place ha sido identificada como el epicentro de un sofisticado esquema de póker ilegal, organizado por mafiosos y exjugadores de la NBA.

El dato llamativo es que la residencia era propiedad de Kylie Jenner en el periodo en que era utilizada para estos encuentros clandestinos.

Aunque ni ella ni su entonces pareja Travis Scott figuran en la acusación, el hecho de que el lugar haya sido el escenario de una trama criminal de este calibre abre interrogantes sobre los entornos que, sin aparentemente tener relación directa, terminan vinculados a delitos de alto perfil.

El fraude en la mansión donde vivió Kylie Jenner

El fraude, que según la acusación operó desde al menos 2019 hasta 2023, implica el uso de tecnología avanzada para manipular los resultados de los juegos.

Desde máquinas de barajar trucadas, mesas equipadas con cámaras tipo “rayos X”, cartas marcadas que sólo podían decodificar quienes llevaban lentes especiales hasta operadores externos que daban instrucciones a cómplices en la mesa.

Los organizadores también utilizaron a reconocidos exjugadores de la NBA como “tarjetas de atracción” para atraer high-rollers al juego. Una de las figuras mencionadas es el exentrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

El botín fue de más de 7 millones de dólares defraudados (y probablemente más), con víctimas que entraban convencidas de jugar “legalmente” y salían atrapadas en un entramado criminal.

¿Están involucrados Kylie y Travis?

La casa en Washington Place fue alquilada por Travis Scott durante su relación con Kylie Jenner, y estaba bajo propiedad de ésta en el periodo en que se llevaron a cabo los juegos.

Según los documentos del caso, esa residencia fue uno de los dos inmuebles clave donde la mafia agrupó a sus víctimas, cobró grandes sumas, y condujo enfrentamientos violentos por “territorio del juego”. En otoño de 2023, se alega que una partida rival desembocó en un tiroteo dentro del inmueble.

El detalle jugoso es que, aunque Kylie figura como propietaria en el pasado, los fiscales aclaran que no hay indicio de que ella o Scott supieran del esquema. Esa aclaración intentará desvincular su nombre del escándalo, pero la relación aparece en titulares.