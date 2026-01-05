Timothée Chalamet hace hermosa declaración de amor a Kylie Jenner

Suscríbete a nuestros canales

Puro amor fue lo que vivió el actor Timothée Chalamet la noche de este domingo 4 de diciembre en los Critics Choice Awards 2025. Y es que, el artista al llevarse el galardón de Mejor Actor, lanzó un discurso resaltando el profundo cariño que siente por su pareja Kylie Jenner.

Gran momento de amor

El artista de 30 años comenzó hablando de lo duro que ha trabajado para brillar en la temporada de premios 2026, con la película “Marty Supreme”. Sin embargo, en un momento llevó toda su atención al asiento donde estaba la modelo e influencer.

“Por último, sólo quiero darle las gracias a mi compañera desde hace tres años", comentó despertando emoción en el público y redes sociales, por el estable romance que mantiene con la más pequeña del clan Kardashian-Jenner.

Al ser anunciado como vencedor de la categoría Chalamet le dio un beso a Kylie, demostrando que son muy felices y que la joven lo estará acompañando en todas las ceremonias que se realizarán este año.

El momento se ha convertido viral en internet, internautas resaltando la suerte de Jenner por tener en su vida un hombre bueno y que la llena de puro amor.

Romance viento en popa

El amor nación en el año 2023, meses después que Jenner hizo oficial su ruptura con Travis Scott, padre de sus dos hijos.

Desde entonces se han vuelta inseparables viajando, pasando momentos increíbles y ella siempre a su lado en los premios más importantes como los Oscar y Globos de Oro 2025.