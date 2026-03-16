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Premios Oscar 2026: Zoe Saldaña entregó el galardón a Mejor Actriz de Reparto

Con un vestido en color negro negro, la estadounidense se mostró muy feliz y sonriente en el escenario 

Por

Elvis González
Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 09:16 pm
Premios Oscar 2026: Zoe Saldaña entregó el galardón a Mejor Actriz de Reparto
Zoe Saldaña / Cortesía
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La actriz Zoe Saldaña entregó el premio a Mejor Actriz de Reparto en los Oscar 2026, que se realizan en vivo y directo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles.

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La guapa morena subió al escenario muy sonriente y dando unas palabras de aliento para las nominadas. 

Finalmente, el galardón dorado se fue para la actriz Amy Madigan por su papel en "Weapons". 

Zoe se llevó el mismo galardón el año pasado por su papel en el film "Emilia Pérez". 

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