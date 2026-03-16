Farándula

Premios Oscar 2026: todos los ganadores de la ceremonia

Por

Kleimar Reina
Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 10:45 pm
Suscríbete a nuestros canales

En una emocionante gala desde el Dolby Theatre de Los Ángeles se llevó a cabo la entrega 98.ª de los Premios Oscar bajo la conducción de Conan O'Brien por segundo año consecutivo.

La ceremonia contó con presentaciones de las canciones nominadas “Golden” de Las Guerreras K-pop y “I Lied To You” de Pecadores, en un número musical que ocasionó la ovación de los asistentes.

Lista de ganadores

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another - GANADORA
  • The Secret Agent 
  • Sentimental Value
  • Sinners 
  • Train Dreams  

Mejor Actor 

  • Timothée Chalamet- Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio- One Battle After Another
  • Ethan Hawke- Blue Moon
  • Michale B. Jordan - Sinners - GANADOR
  • Wagner Moura- The Secret Agent

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley - Hamnet - GANADORA
  • Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Renate Reinsve - Sentimental Value
  • Emma Stone - Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro - One Battle After Another
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Sinners
  • Sean Penn - One Battle After Another - GANADOR
  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning- Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lelleaas- Sentimental Value
  • Amy Madigan- Weapons GANADORA
  • Wunmi Mosaku- Sinners
  • Teyana Taylor - One Battle After Another 

Mejor Director 

  • Chloé Zhao- Hamnet
  • Josh Safdie- Marty Supreme 
  • Paul Thomas Anderson- One Battle After Another - GANADOR
  • Joachim Trier- Sentimental Value 
  • Ryan Coogler- Sinners

Mejor Guión Original 

  • Blue Moon
  • Sinners - GANADORA (Ryan Coogler)
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value

Mejor Guión Adaptado 

  • Bugonia
  • Frankenstein 
  • Hamnet
  • One Battle After Another - GANADORA
  • Train Dreams

Mejor Película Animada 

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters GANADORA
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Película Internacional 

  • The Secret Agent - Brazil
  • It Was Just an Accident - France
  •  Sentimental Value - Norway - GANADORA (Joachim Trier)
  • Sirât - Spain
  • The Voice of Hind Rajab - Tunisia

Mejor Casting 

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another - GANADORA (Cassandra Kulukundis)
  • The Secret Agent 
  • Sinners

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners - GANADORA (Autumn Durald)
  • Train Dreams

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein - GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor Edición 

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another - GANADORA ( Andy Jurgensen)
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners - GANADORA (Ludwig Göransson)

Mejor Canción Original

  • "Dear Me" - Diane Warren: Relentless
  • "Golden" - KPop Demon Hunters - GANADORA 
  • "I Lied to You" - Sinners
  • "Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
  • "Train Dreams" - Train Dreams

Mejor Sonido

  • F1 - GANADORA 
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirât

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fire and Ash - GANADORA
  • F1
  • Jurassic World: Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein - GANADORA (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey)
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein - GANADORA (Kate Hawley)
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Mejor Cortometraje Animado 

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls - GANADOR
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

 Mejor Cortometraje de Acción Real 

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers - GANADOR
  • Two People Exchanging Saliva - GANADOR

 Mejor Largometraje Documental

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin - GANADOR 
  • The Perfect Neighbor

 Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms  - GANADOR (Joshua Seftel y Conall Jones)
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: "Were and Are Gone"
  • The Devil Is Busy 

Tag de notas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada MLS Carreras
Domingo 15 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?