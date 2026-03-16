Premios Oscar 2026: todos los ganadores de la ceremonia

En una emocionante gala desde el Dolby Theatre de Los Ángeles se llevó a cabo la entrega 98.ª de los Premios Oscar bajo la conducción de Conan O'Brien por segundo año consecutivo.

La ceremonia contó con presentaciones de las canciones nominadas “Golden” de Las Guerreras K-pop y “I Lied To You” de Pecadores, en un número musical que ocasionó la ovación de los asistentes.

Lista de ganadores

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another - GANADORA

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor Actor

Timothée Chalamet- Marty Supreme

Leonardo DiCaprio- One Battle After Another

Ethan Hawke- Blue Moon

Michale B. Jordan - Sinners - GANADOR

Wagner Moura- The Secret Agent

Mejor Actriz

Jessie Buckley - Hamnet - GANADORA

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners

Sean Penn - One Battle After Another - GANADOR

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning- Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lelleaas- Sentimental Value

Amy Madigan- Weapons GANADORA

Wunmi Mosaku- Sinners

Teyana Taylor - One Battle After Another

Mejor Director

Chloé Zhao- Hamnet

Josh Safdie- Marty Supreme

Paul Thomas Anderson- One Battle After Another - GANADOR

Joachim Trier- Sentimental Value

Ryan Coogler- Sinners

Mejor Guión Original

Blue Moon

Sinners - GANADORA (Ryan Coogler)

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Mejor Guión Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another - GANADORA

Train Dreams

Mejor Película Animada

Arco

Elio

KPop Demon Hunters GANADORA

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Película Internacional

The Secret Agent - Brazil

It Was Just an Accident - France

Sentimental Value - Norway - GANADORA (Joachim Trier)

Sirât - Spain

The Voice of Hind Rajab - Tunisia

Mejor Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another - GANADORA (Cassandra Kulukundis)

The Secret Agent

Sinners

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners - GANADORA (Autumn Durald)

Train Dreams

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor Edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another - GANADORA ( Andy Jurgensen)

Sentimental Value

Sinners

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners - GANADORA (Ludwig Göransson)

Mejor Canción Original

"Dear Me" - Diane Warren: Relentless

"Golden" - KPop Demon Hunters - GANADORA

"I Lied to You" - Sinners

"Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!

"Train Dreams" - Train Dreams

Mejor Sonido

F1 - GANADORA

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fire and Ash - GANADORA

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein - GANADORA (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey)

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein - GANADORA (Kate Hawley)

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls - GANADOR

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Cortometraje de Acción Real

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers - GANADOR

Two People Exchanging Saliva - GANADOR

Mejor Largometraje Documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin - GANADOR

The Perfect Neighbor

Mejor Cortometraje Documental