Premios Oscar 2026: todos los ganadores de la ceremonia

En una emocionante gala desde el Dolby Theatre de Los Ángeles se llevó a cabo la entrega 98.ª de los Premios Oscar bajo la conducción de Conan O'Brien por segundo año consecutivo.
La ceremonia contó con presentaciones de las canciones nominadas “Golden” de Las Guerreras K-pop y “I Lied To You” de Pecadores, en un número musical que ocasionó la ovación de los asistentes.
Lista de ganadores
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another - GANADORA
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Actor
- Timothée Chalamet- Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio- One Battle After Another
- Ethan Hawke- Blue Moon
- Michale B. Jordan - Sinners - GANADOR
- Wagner Moura- The Secret Agent
Mejor Actriz
- Jessie Buckley - Hamnet - GANADORA
- Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Sentimental Value
- Emma Stone - Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro - One Battle After Another
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Sinners
- Sean Penn - One Battle After Another - GANADOR
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning- Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lelleaas- Sentimental Value
- Amy Madigan- Weapons GANADORA
- Wunmi Mosaku- Sinners
- Teyana Taylor - One Battle After Another
Mejor Director
- Chloé Zhao- Hamnet
- Josh Safdie- Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson- One Battle After Another - GANADOR
- Joachim Trier- Sentimental Value
- Ryan Coogler- Sinners
Mejor Guión Original
- Blue Moon
- Sinners - GANADORA (Ryan Coogler)
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
Mejor Guión Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another - GANADORA
- Train Dreams
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters GANADORA
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Película Internacional
- The Secret Agent - Brazil
- It Was Just an Accident - France
- Sentimental Value - Norway - GANADORA (Joachim Trier)
- Sirât - Spain
- The Voice of Hind Rajab - Tunisia
Mejor Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another - GANADORA (Cassandra Kulukundis)
- The Secret Agent
- Sinners
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners - GANADORA (Autumn Durald)
- Train Dreams
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor Edición
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another - GANADORA ( Andy Jurgensen)
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners - GANADORA (Ludwig Göransson)
Mejor Canción Original
- "Dear Me" - Diane Warren: Relentless
- "Golden" - KPop Demon Hunters - GANADORA
- "I Lied to You" - Sinners
- "Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
- "Train Dreams" - Train Dreams
Mejor Sonido
- F1 - GANADORA
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirât
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fire and Ash - GANADORA
- F1
- Jurassic World: Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein - GANADORA (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey)
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein - GANADORA (Kate Hawley)
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls - GANADOR
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Cortometraje de Acción Real
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers - GANADOR
- Two People Exchanging Saliva - GANADOR
Mejor Largometraje Documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin - GANADOR
- The Perfect Neighbor
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms - GANADOR (Joshua Seftel y Conall Jones)
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: "Were and Are Gone"
- The Devil Is Busy