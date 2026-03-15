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Premios Oscar 2026: derroche de glamour en la alfombra roja

Desde el Dolby Theatre de Los Ángeles se vive la emoción por la edición 98 de los premios

Por

Kleimar Reina
Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 05:56 pm
Premios Oscar 2026: derroche de glamour en la alfombra roja
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La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas está preparada para la celebración de los Premios Oscar 2026. Las estrellas más grandes de Hollywood han pisado el Dolby Theatre de Los Ángeles para su presencia en la alfombra roja.

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Con trajes de diseñadores y actitud ganadora para noche, distintas celebridades ya están en el mítico lugar californiano para una noche que promete dar sorpresa en la entrega 98.ª de los Oscar con la conducción de Conan O'Brien.

Alfombra roja de los Premios Oscar

Heidi Klum

Rose Byrne

Hudson Williams 

Barbie Ferreira

Demi Moore

 

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