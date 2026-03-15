Ellos son los famosos vetados de los Premios Oscar

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​La 97.ª edición de los premios Oscar, que se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre representa el máximo reconocimiento cinematográfico para un actor. Sin embargo, existe una lista negra de figuras que están vetadas de las premiaciones.

A través de los años la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha endurecido sus políticas e impone sanciones a quienes atentan con el libre desarrollo del evento o invaden con sus comportamientos inapropiados.

Repasamos los casos más mediáticos de los artistas vetados y las razones que los alejaron del máximo evento del cine.

​Will Smith y su veto de los 10 años ​

El caso más reciente y comentado es, sin duda, el de Will Smith, quien durante la ceremonia de 2022, paralizó al mundo cuando irrumpió en el escenario para abofetear al comediante Chris Rock.

Por esta acción se le prohibió su asistencia por 10 años en cualquier evento de la Academia.

​Los expulsados por la era del "Me Too"

Gracias al movimiento "Me Too", la Academia miró los casos de aquellos famosos que que irrespetaron la dignidad humana, en casos se acoso o abuso sexual. Como resultado varias figuras fueron expulsadas de manera definitiva.

Harvey Weinstein

​Bill Cosby

Roman Polanski

​Vetos por política y piratería

Si bien no todas las expulsiones se han dado por delitos graves, algunos violaron los protocolos internos o posturas políticas incómodas para la organización en su momento

​Richard Gere fue vetado por 10 años tras usar su tiempo en el podio para denunciar la ocupación china en el Tíbet, aunque regresó años más tarde a la ceremonia.

Otro que ​no se salvó fue el fallecido Carmine Caridi, actor de “El Padrino II”, quien ha sido el primero en ser vetado deporvida tras ser hallado responsable de distribuir copias ilegales de películas nominadas, violando los derechos de autor.