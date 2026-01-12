Estrella de ‘Mi Pobre Angelito’ estaría involucrado en un caso de prostitución

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado 10 de diciembre de 2026, fue abordado por agentes policiales la estrella de ‘Mi Pobre Angelito’, Daniel Stern, por un presunto caso de prostitución, por lo que fue citado, según informó TMZ.

De acuerdo a información reportada por el portal especializado, fuerzas policiales interceptaron al actor en un hotel ubicado en la ciudad de Camarillo, en el condado de Ventura, California, para ser notificado sobre una solicitud de servicios sexuales y hacer una citación formal.

Daniel Stern es recordado por ser parte del elenco de la película navideña ‘Mi Pobre Angelito’ (Home Alone) de 1990, con el personaje de Marv Merchants.

Una fuente policial declaró para TMZ, que el intérprete no fue fichado ni arrestado, solo se emitió una la citación ante el juez, por lo que no existe fotografía oficial en la comisaría.

Posible condena de la estrella de ‘Mi Pobre Angelito’

Por su parte, el procedimiento se hizo de esta manera por tratarse de un delito menor en el estado de California. De ser hallado culpable, la estrella ‘Mi Pobre Angelito’ podría enfrentar una condena de hasta seis meses de cárcel o una multa máxima de 1.000 dólares.

Sin embargo, todo dependerá de diversos factores, como antecedentes previos y las circunstancias específicas del caso.

Hasta el momento Daniel Stern no ha querido declarar ante los medios de comunicación a pesar de su constante insistencia.