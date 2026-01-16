Actor de "Mi pobre angelito" despedido de serie por acusaciones de prostitución

Suscríbete a nuestros canales

El actor Daniel Stern, es recordado por su divertido papel en la película de navidad “Mi pobre angelito”. Hoy su nombre protagoniza titulares tras fuertes acusaciones de un presunto caso de prostitución, que se encuentra en manos de las autoridades.

Acusaciones en contra de Daniel

Fue el 10 de diciembre del 2025 que el artista fue interceptado por la policía, quienes le dieron una citación formal, por intentar contratar a una prostituta, que en el estado de California es penalizado y nombrado como un delito menor.

La citación estaba pautada para los primeros días de enero, pero fue aplazada para el 6 de febrero. De ser declarado culpable, Stern podría pagar hasta seis meses de prisión y pagar una multad de $1.000.

El artista de 68 años fue parado por las autoridades en las afueras de un hotel en la ciudad de Camarillo, condado de Ventura, California.

Despido de la televisión

Tras el escándalo, el recordado “Marv Merchants” fue sacado del piloto de la serie de comedia de ABC "¿Quieres niños?".

Medios han escrito que la producción se encuentra en busca de un actor que pueda reemplazarlo en el rol que tenía asignado.

En la serie participan otros actores importantes como Rachel Bloom y el comediante Rory Scovel.