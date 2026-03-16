Luisángel Acuña enciende Chicago: De utility a candidato firme para el jardín central

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Cuando los Medias Blancas de Chicago concretaron el cambio que envió a su figura Luis Robert Jr. a los Mets de Nueva York, la incertidumbre se apoderó de la ciudad de los vientos. Sin embargo, Luisángel Acuña, la pieza central que llegó en ese movimiento junto al lanzador Truman Pauley, se está encargando de disipar las dudas a fuerza de batazos y una velocidad electrizante.

Aunque el venezolano llegó en enero con la etiqueta de jugador multiposición para fortalecer la banca, su rendimiento en la Liga del Cactus ha sido tan dominante que la gerencia ya no lo ve como una opción de reserva, sino como el heredero natural del jardín central para el Día Inaugural.

Una ofensiva que roza la perfección

El "Orgullo de La Sabana" no ha parado de producir desde que se puso el uniforme de los patiblancos. Este sábado, Acuña mantuvo su ritmo arrollador al ligar un imparable, negociar un boleto y estafarse otra almohadilla. Actualmente, presume una línea ofensiva de .462/.500/.615, números que lo sitúan como uno de los bateadores más encendidos de toda la pretemporada en las Grandes Ligas.

Su evolución no es casualidad. Tras una destacada participación en la LVBP con los Cardenales de Lara, el criollo llegó a los campos de entrenamiento con un ajuste notable en su mecánica de bateo y una preparación física que ha añadido una nueva dimensión de poder a su juego. Con tres extrabases —incluyendo un cuadrangular— en apenas 10 compromisos, Acuña está demostrando que es mucho más que un corredor emergente.

Versatilidad defensiva ante la necesidad

La defensa ha sido el otro pilar que sostiene su candidatura a la titularidad. Periodistas especializados como Chuck Garfien de Chicago SportsNet han subrayado la solvencia con la que Acuña se desplaza tanto en las paradas cortas como en la inmensidad del jardín central.

"Ha jugado una gran defensa en el centerfield y también en el infield", señaló Garfien. Esta polivalencia le otorga una ventaja competitiva sobre Brooks Baldwin, su principal rival por el puesto, quien actualmente lidia con molestias en el hombro. Analistas como Scott Merkin de MLB.com ya proyectan al varguense como el encargado de patrullar el prado central desde el primer juego de la temporada regular.

El arte de la estafa y el impacto en el dugout

Si algo define el juego de Luisángel es su agresividad en las bases. El año pasado, mientras aún pertenecía a los Mets, lideró a todos los jugadores de la Liga Nacional en porcentaje de éxito al robo, estafando 16 bases en 17 intentos. En esta primavera ya acumula tres robos en cuatro oportunidades, manteniendo la presión constante sobre los lanzadores rivales.

Esta capacidad de generar caos en los senderos ha impresionado incluso a los más escépticos. "Admito que no me sentí grandioso cuando supe del cambio por Luis Robert", escribió Noah Phalen en el blog Southside Shadow. "Pero Acuña está mostrando señales que me hacen sentir mucho mejor". Con 31 apariciones legales en lo que va de marzo, los Medias Blancas están decididos a darle todo el tiempo de juego necesario para que se convierta en la nueva chispa de una franquicia en plena reconstrucción.