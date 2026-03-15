MLB: Juan Soto enciende la polémica al omitir a los Mets entre sus equipos favoritos

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El universo de las Grandes Ligas se encuentra en medio de un torbellino mediático tras las recientes declaraciones de Juan Soto. Durante una entrevista, el astro dominicano repasó las etapas de su carrera y mencionó los equipos con los que más ha disfrutado jugar; sin embargo, un detalle no pasó desapercibido: dejó fuera de su lista a los Mets de Nueva York, su organización actual.

Esta omisión ha generado un incendio en las redes sociales, especialmente entre una fanaticada de Queens que esperaba ver en Soto no solo a un empleado de lujo, sino al pilar emocional de la franquicia.

La lógica del éxito sobre la lealtad contractual

La explicación detrás de la respuesta de Soto parece responder estrictamente a los resultados deportivos. El jardinero centró su discurso en los años donde alcanzó la gloria colectiva: 2019, cuando se coronó campeón con los Nacionales de Washington, y 2024, su única e impactante temporada con los Yankees de Nueva York que culminó en la Serie Mundial.

No obstante, la ausencia de los Mets en sus comentarios resulta difícil de digerir para los seguidores metropolitanos. Cabe recordar que la organización de Steve Cohen realizó una apuesta sin precedentes al otorgarle un contrato histórico de 15 años y 765 millones de dólares, una cifra que lo vincula de por vida con el equipo, pero que, según sus palabras, aún no se traduce en la "diversión" que experimentó en sus paradas anteriores.

La sombra de los Yankees y el factor Aaron Boone

Para añadirle picante a la situación, el dirigente de los Yankees, Aaron Boone, no desaprovechó la oportunidad de intervenir. En una entrevista radial, Boone lanzó un comentario juguetón sobre la "nostalgia" de Soto por el Bronx, lo que resonó con fuerza en ambas aceras de la Gran Manzana.

Aunque el tono de Boone fue de broma, sus palabras subrayan la rivalidad latente entre las dos franquicias neoyorquinas. Para los fanáticos de los Yankees, las declaraciones de Soto funcionan como un bálsamo y una validación de que, a pesar de no haber regresado al equipo, su paso por el Bronx dejó una huella que el dinero de los Mets aún no ha podido borrar.

Un rendimiento estelar sin recompensa colectiva

En lo estrictamente deportivo, no se puede culpar a Soto de falta de compromiso en el diamante. Su primera campaña en Queens fue numéricamente impecable: cerró con un promedio de .263, despachó 43 cuadrangulares y estafó 38 bases, consolidándose como una de las fuerzas ofensivas más temibles de la liga.

El problema radica en que, a pesar de estos números de Jugador Más Valioso, los Mets no lograron sellar su boleto a la postemporada. Esta sequía colectiva podría ser la clave para entender por qué Soto no guarda esa temporada en el mismo pedestal que sus viajes al "Clásico de Otoño". Para un competidor de su calibre, las estadísticas personales parecen ser insuficientes si no vienen acompañadas de béisbol en octubre.

El Clásico Mundial: El refugio de la "chispa" dominicana

Mientras la controversia crece en Nueva York, Soto se encuentra enfocado en el Clásico Mundial de Béisbol, donde sigue demostrando por qué es un talento generacional. Con la selección de la República Dominicana, el patrullero ha lucido en plenitud, incluyendo un imponente jonrón de 419 pies que reafirma su gran momento físico.

Al finalizar el torneo y regresar a las instalaciones de los Mets, Soto tendrá el reto de transformar esa energía y esos cuadrangulares en victorias que cambien su percepción sobre el equipo. La gerencia y la afición esperan que, más allá de los contratos récord, el 2026 sea finalmente el año en que Soto pueda decir, sin dudar, que jugar para los Mets es una de las experiencias más divertidas de su carrera.