Jaime Bayly hace dolorosa confesión gay

El periodista Jaime Baylye es conocido por tener un carácter fuerte y directo para decir lo que piensa. Sin embargo, en su última columna se mostró muy sentimental al escribir sobre una relación amorosa, que sostuvo y que lo marca hasta la fecha.

Dolorosa confesión

Jaime fue muy directo y sin tapujos, al confesar que en los años noventa sostuvo un intenso amor con un actor de teatro peruano, que muchos han señalado podría ser el fallecido Diego Bertie.

Fue tanto el supuesto amor entre ambos, que hasta hoy el conductor lo recuerdo con profundo cariño, respeto y mucho dolor, por no haber luchado juntos para vivir el cariño que se tenían.

En el escrito el youtuber describió al hombre como increíble, resaltando el corazón generoso que tenía. Pero, las limitaciones sociales de la época hicieron que él sintiese miedo, y no pudiera salir del closet.

“De todos mis muertos, el que más me duele, el que más me atormenta y llena de culpa, es el actor de teatro. Era un formidable actor de teatro. Era un hombre hermoso, de buen corazón, respetado por sus colegas. Fuimos amantes a hurtadillas, porque él tenía una novia y yo también”, escribió.

Un amor escondido

El escritor peruano detalló que el romance lo vivieron completamente clandestino ya que el hombre tenía una novia, al igual que él.

En el año 2022 Diego Bertie falleció tras caer del piso 14 de su edificio, según de un supuesto suicidio, indicaron los medios en su momento.

“No nos alcanzó el coraje ni nos acompañó el azar para ser felices juntos. Cuando se quitó la vida, una parte de mí murió con él”, notificó.

Jaime hoy está casado con Silvia Núñez del Arco, con quien tiene una hija llamada Zoe.