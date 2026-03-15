Matías Lacava destaca y se acerca al ascenso en Portugal

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El extremo venezolano Matías Lacava continúa consolidándose como una de las figuras más determinantes en la Segunda División de Portugal.

En una exhibición de fútbol ofensivo, el joven Vinotinto fue pieza fundamental en la ajustada victoria del FC Vizela por 4-3 ante el Lusitania, un resultado que mete de lleno al equipo en la pelea por el regreso a la máxima categoría.

Actuación de lujo

Lacava, quien fue titular y disputó 88 minutos de altísimo nivel, dio un recital de asistencias. Su capacidad para desbordar y visión de juego permitieron que sus compañeros sentenciaran un partido que se tornó complicado, pero que terminó inclinándose a favor del Vizela gracias, en gran medida, a la verticalidad del criollo.

Desde su regreso a Portugal tras su paso por el Ulsan HD de Corea del Sur, el venezolano ha caído de pie en el esquema táctico de su club. Hasta el momento, acumula dos asistencias y un tanto en seis partidos disputados.

Con este triunfo, el club del venezolano escala hasta la tercera posición de la tabla. Este puesto es crítico, ya que otorga el derecho a jugar el Play-off de ascenso, manteniendo viva la esperanza de la afición de volver a la Primera Liga.

Presencia venezolana en la cima

El panorama para el fútbol venezolano en Portugal es sumamente alentador. El torneo está siendo dominado por el CS Marítimo, actual líder de la clasificación, que también cumplió con su tarea al ganar su respectivo encuentro (2-1 contra Leiria).

En el Marítimo, la presencia venezolana es doble, ya que cuenta con Francisco Gomes y Enrique Peña Zauner en sus filas. En caso de que ambos clubes consigan el ascenso, la Primera División de Portugal podría recibir una importante inyección de talento Vinotinto la próxima temporada.