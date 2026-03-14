La estirpe de Practical Joke se impone en Whitmore Stakes (G3) : Francisco Arrieta logra el triunfo de grado

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La jornada estelar de este sábado en el óvalo de Arkansas tuvo un claro protagonista con sello venezolano. El jinete zuliano Francisco Arrieta ratificó su jerarquía en los circuitos más exigentes de los Estados Unidos tras imponerse en el prestigioso Whitmore Stakes (G3), una prueba dotada con una bolsa de $250.000 y disputada sobre un recorrido de 1.200 metros en la arena.

Una victoria con sello de veterano: Whitmore Stakes (G3)

Arrieta confió plenamente en los recursos de Tejano Twist, un ejemplar de siete años que saltó a la pista como el gran favorito de la cátedra con una cuota de 5-2. Pese a la presión de los velocistas, el látigo criollo ejecutó una conducción paciente y estratégica. Durante la primera parte del trayecto, el hijo de Practical Joke ocupó la última casilla del lote, mientras sus rivales desgastaban energías en la punta.

Al ingreso de la recta definitiva, Arrieta buscó el centro de la cancha y lanzó el ataque final. Tejano Twist respondió con un remate contundente que dejó sin opciones al resto de los aspirantes y consolidó su estatus como el actual referente de la velocidad en Oaklawn Park.

Los parciales de la competencia reflejaron el vértigo inicial:

400 metros: 21.63

800 metros: 44.68

1.000 metros: 56.79

Tiempo final (1.200 m): 1:08.93

Cifras de un millonario

Tras este éxito, el pupilo del entrenador Chris Hartman alcanzó su victoria número 12 en un total de 47 presentaciones. El millonario nieto de Cuvee elevó sus ganancias totales, las cuales ya superan la barrera de los $1.7 millones. En las taquillas de apuestas, el ganador devolvió un dividendo de $6,00 a Ganador, $3,20 al Place y $2,40 al Show.

El marcador oficial se completó con Tough Catch en el segundo puesto, seguido por Gold Sweep en la tercera plaza. El cuarto lugar correspondió a Wendelssohn, mientras que Bourbon Bash cerró la pizarra definitiva.

Conexión genética con Venezuela

La estirpe de Practical Joke, padre del ganador, goza de una reputación sólida entre la afición venezolana. Sus hijos exhiben una efectividad notable en el Hipódromo La Rinconada, con ejemplos como el alazán Brookline, quien detuvo el cronómetro en 65,2 para los 1.100 metros en la arena de Coche. A este linaje se suma Practical Vale, también ganadora en el patio local, y el recordado Little Vic, laureado en pruebas selectivas en el óvalo de Gulfstream Park.

Esta victoria de Francisco Arrieta no solo engrosa su palmarés personal en pruebas de grado, sino que subraya la vigencia de los profesionales venezolanos en las carteleras más importantes del hipismo norteamericano.