¡De punta a punta! Twirling Queen detiene el reloj en Gulfstream Park y domina el Captiva Island Stakes

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El Championship Meet 2026 vivió otra jornada de emociones este sábado 14 de marzo. El Hipódromo de Gulfstream Park presentó una cartelera de 12 competencias de alto nivel, entre las cuales destacaron tres eventos selectivos (Stakes sin grado) que mantuvieron la expectativa de la afición hasta el último minuto.

El cierre de la programación sabatina llegó con la disputa del Captiva Island Stakes, a la altura de la duodécima carrera. Esta prueba de velocidad, reservada para yeguas de cuatro y más años, se desarrolló sobre un recorrido de 5 furlones (1.000 metros) en la pista de grama.

Con una premiación de 125.000 dólares en premios, la competencia reunió a un lote de especialistas en el sprint. El evento no solo cerró la jornada con un espectáculo de alto voltaje, sino que consolidó el prestigio de las maduras en el óvalo de Florida en la presente temporada.

Twirling Queen: Triunfo Captiva Island Stakes Gulfstream Park Datos hípicos

La victoria en el Stakes correspondió a Twirling Queen (9), que impuso condiciones de extremo a extremo y en una demostración de velocidad pura. El destacado jinete panameño Luis Sáez condujo a la zaina hacia el triunfo, bajo la impecable preparación del entrenador venezolano José Francisco “Kikito” D’Angelo. La defensora de los colores de Hernán Gómez ratificó su superioridad en la pista y no dio tregua a sus rivales desde el brinco inicial.

Los parciales fueron de: 21 segundos exactos para 400, 43.3 para los 800 y culminar en 56 flat los 1.000 metros del recorrido.

Twirling Queen es una hija de Twirling Candy en Adventurous Lady por Kantharos, logra su octava victoria en 19 presentaciones y pagó un sorpresivo dividendo de $38,20 a ganador, $16,80 el place y $11,40 el show.

Para el segundo llegó Me Governor (número 8), por lo que dejó $27,00 el placé y $14,40 el show y para el tercero arribó Coco Abarrio con un dividendo de $8,60 el show.