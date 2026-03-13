Bentornato listo para Dubái: así trabajó el campeón de José Francisco D’Angelo

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes, el óvalo de Palm Meadows en Florida fue testigo del último apronte en suelo estadounidense de Bentornato. El flamante ganador de la Breeders’ Cup Sprint 2025 completó su preparación antes de partir hacia el Reino de los Emiratos Árabes. Su objetivo principal es la jornada de la Dubai World Cup (específicamente la Dubai Golden Shaheen) este sábado 28 de marzo de 2026.

Detalles del último trabajo y fecha de viaje a Dubái

El purasangre detuvo los cronómetros en la media milla (800 metros) con los siguientes parciales oficiales:

400 metros: 23.1

23.1 600 metros: 35.2

35.2 800 metros: 47.3

47.3 Remate (1.000m): 1:01.3

El ejemplar realizó este ejercicio junto a su compañero de establo, Sigan Viendo. Tras este ensayo, el millonario hijo de Valiant Minister emprenderá el vuelo este sábado con destino al Hipódromo de Meydan.

Récord y pedigrí del corredor de "Kikito" D’Angelo

Esta será la segunda incursión internacional de Bentornato en el Medio Oriente, tras su destacada participación en el Saudi Derby (G3) de 2024. El defensor del Leon King Stable presenta una campaña impecable:

Campaña: 7 victorias en 11 presentaciones.

7 victorias en 11 presentaciones. Premios: Supera los 2.3 millones de dólares en ganancias Pedigree Online.

Supera los en ganancias Pedigree Online. Linaje: Hijo de Valiant Minister en Her Special Way por Put It Back.

El pupilo de D’Angelo llega a la cita de Dubái con la etiqueta de favorito tras su consagración en la serie de las Breeders' Cup el pasado noviembre en Del Mar.