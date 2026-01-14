Declaraciones contundentes: Esto dijo “Kikito” D’ Angelo sobre Bentornato en su preparación para la Dubai Golden Shaheen

Suscríbete a nuestros canales

José Francisco D’Angelo, al culminar la carrera de Bentornato en la Breeders Cup Sprint (G1), dejó en claro acerca los planes definidos para el hijo de Valiant Minister. En principios su preparación sería rumbo a la Riyadh Dirt Sprint (G2), con una bolsa de 2 millones de dólares, que se disputará el 14 de febrero como parte del programa de la Saudi Cup en el hipódromo King Abdulaziz.

Bentornato: Cambio de planes para su futuro

Bentornato, ahora su preparación estará enfocado a viajar hacia el Medio Oriente para correr el Dubai Golden Shaheen (G1) de 2 millones de dólares en la noche de la Dubai World Cup, el 28 de marzo.

D'Angelo, dijo el 13 de enero al medio estadounidense Blood Horse que el macho de cinco años subirá a la cancha este sábado 17 de enero, para su primer ejercicio con miras a esta prueba dentro de dos meses. Este será el primero de varios briseos desde que ganó dominante de principio a fin en la Breeders' Cup Sprint (G1) en Del Mar el 1 de noviembre.

"Está muy bien. Le di un tiempo libre en el establo, solo para caminar y entrenar un poco", dijo D'Angelo. "Lo estamos preparando para Dubai. Este sábado correrá tres furlongs, bastante fácil".

Este sería el segundo viaje al extranjero para Bentornato. A los 3 años en 2024, quedó tercero en el Saudi Derby (G3) detrás de Forever Young y Book'em Danno.