José Francisco D’Angelo, con una disciplina férrea y un enfoque inquebrantable, se prepara ya para superar sus propias marcas y afrontar una temporada aún más destacada en el futuro cercano. A pesar, que este año en curso no ha podido visitar el paddock de vencedores.

Los éxitos y hazañas son hechos significativos para cualquier profesional del hipismo global, sin importar si están en fases tempranas, medias o consolidadas de su carrera, representan emblemas de excelencia, huellas duraderas y fundamentos sólidos que enriquecen su trayectoria personal y laboral.

José “Kikito” D’Angelo listo para conquistar su primera victoria

La temporada 2025 fue un año verdaderamente histórico para el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, quien consolidó su legado en el mundo de las carreras hípicas a nivel internacional. Sin embargo, su éxito no se limita solo a lo alcanzado; el aprendizaje y la mejora continua son principios fundamentales para él.

A pesar de un largo slump, D’Angelo, este año tendrá en la mira en un corto plazo llegar a las 600 victorias de por vida en Estados Unidos, y luego con la consentida del establo Shisospicy, que se encuentra en pleno entrenamiento para viajar el 2 de febrero a Arabia Saudita, para competir en la 1351 Turf Sprint (G2T) de $2 millones en el Hipódromo King Abdulaziz en la noche de la Copa Saudita (G1) el 14 de febrero.

Compromisos para considerar para la semana

José Francisco D'Angelo, quien tiene un pésimo comienzo de temporada, no ha logrado obtener el primer triunfo en 30 actuaciones. No obstante, el joven entrenador sigue concentrado en conseguir este éxito que lo libere del slump en el que está inmerso.

Para ello, esta semana inscribió a 10 ejemplares desde este jueves 15 de enero hasta el domingo 18 de los corrientes en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida.

Jueves 15 de enero

Primera carrera: Mo Mo Mugshot (Irad Ortiz Jr.)

Quinta carrera: Sonnynpeaches (Luis Sáez)

Viernes 16 de enero

Quinta carrera: Pearl of Pearl (Irad Ortiz Jr.)

Octava carrera: Runner Eyes (David Egan) y Quereme Pass (Arg) (Edgar Zayas)

Sábado 17 de enero

Primera carrera: Dirty Diana (Javier Castellano)

Segunda carrera: Lodato (Katie Davies)

Novena carrera: Iron Hand (Miguel Vásquez)

Domingo 18 de enero

Tercera carrera: Mithril (Irad Ortiz Jr.)

Quinta carrera: Brigade Commander (Luis Sáez)