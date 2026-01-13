Regresa lista para el triunfo: Así lo aseguró el entrenador de esta yegua que corre el Ladies Stakes de $135,000 en Aqueduct, New York

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Aqueduct, New York, programó una cartelera de nueve competencias en la que incluyó el Ladies Stakes de $135,000 para yeguas de 4 y más años en distancia de 1.800 metros. En la cual la potra de tercer año Quietside, está presente contra siete rivales.

Aqueduct: Quietside regresa en su mejor condición

Quietside, ganadora de pruebas de Graded Stakes y clasificaciones en competencias de Grado 1, buscará hacer un debut ganador con 4 años en la Ladies de $135,000 del sábado, una prueba de nueve furlongs para potrancas y yeguas mayores, en el hipódromo Aqueduct.

Quietside, es una hija de Malibú Moon, que entrena John Ortiz, viene de un segundo puesto, a cuatro cuerpos de Fully Subscribed, en la carrera de Grado 3 de nueve furlongs Comely Stakes, el pasado 7 de diciembre aquí.

Quietside, recorrió media milla en un abrir y cerrar de ojos en 47 segundos el sábado sobre la pista de entrenamiento de tierra de Belmont Park, siendo el más rápido entre 98 trabajadores en esa distancia. Su jinete será, José Lezcano.

“Trabajó sola porque si no, iría más rápido que eso”, dijo Ortiz. “Se veía fabulosa, lo hizo con facilidad. Su frecuencia cardíaca se recuperó y estaba por debajo de las 96 pulsaciones por minuto. Un entrenamiento sin esfuerzo, considerando una pista seca e invernal, fue impresionante. Esperamos con ansias su salida”.

La racha de Quietside en la tabla incluyó victorias en el Honeybee (G3) y el Fantasy (G2), en febrero y marzo, respectivamente, recorriendo 1 1/16 millas en Oaklawn Park.

Esta es la nómina del Ladies Stakes, de $135,000;