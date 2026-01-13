Descubre la sorprendente razón detrás del cambio de look de Samy Camacho

Suscríbete a nuestros canales

En el hipódromo de Tampa Bay Downs, que se encuentra en Oldsmar, Florida, ya casi han pasado dos meses desde el inicio de la actividad. Este es un circuito que ha estado vigente durante 100 años en el ámbito hípico estadounidense.

Samy Camacho, quien fue líder en este circuito hasta la temporada 2023-2024, ha recuperado el ritmo de victorias en esta pista ovalada. Camacho, de 37 años, logró ganar seis veces en la semana.

Todo un personaje: Samy Camacho el mejor del mes en Tampa Bay Downs

Camacho, desde su regreso a la acción en Tampa Bay Downs el 10 de diciembre, tras cumplir una suspensión de ocho días de la temporada pasada, ha ascendido rápidamente en la clasificación de Oldsmar, consiguiendo 26 victorias en 102 montas desde su regreso, lo que le valió el Premio al Jinete Italiano del Mes de Martin's.

Solo le supera el campeón defensor de la pista, Samuel Marín, quien, al igual que Camacho, está representado por el agente Mike Moran, un exjinete.

Camacho, quien apareció con el cabello teñido de morado, por el cual, las autoridades y allegados, le dicen el “El Multicolor”. Colores, que añade gracias a la sugerencia de su esposa e hijos, quienes le sugieren al jockey venezolano que color debe llevar cada mes.

Camacho actualmente luce el cabello morado bajo su casco de montar. Kismar, diseñadora de moda y peluquera a tiempo parcial, le hace los honores, decolorándole el cabello antes de aplicarle el tinte para lograr el tono deseado. Camacho también ha sorprendido a algunos observadores al aparecer con mechones verdes, amarillos, blancos y azules.

Samy Camacho entre los mejores en Oldsmar

Camacho ha ganado cinco títulos de competición en Tampa Bay Downs, incluyendo cuatro consecutivos antes de su segundo puesto la temporada pasada. Está empatado en tercer lugar con Antonio Gallardo por la mayor cantidad de títulos de jinete en la historia del hipódromo.

Solo Daniel Centeno y Mike Manganello, con seis cada uno, han ganado más. Camacho, suma 1575 victorias en su carrera en Estados Unidos, incluyendo a King Guillermo, ganador del Lambholm South Tampa Bay Derby de Grado II en 2020, y tres ganadores de stakes de Grado III.

Para esta semana, Samy Camacho, cuenta con 16 montas entre miércoles y viernes. Además, de las montas para sábado y domingo.