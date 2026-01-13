¡Gánense a este!: Este ejemplar busca la gloria para el Jeff Ruby Steaks (G3) este sábado en el Leonatus Stakes de $125,000

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana, comienza el camino hacia los Jeff Ruby Steaks (G3) en la jornada del sábado en Turfway Park, Kentucky, donde el ganador del Kentucky Downs Juvenile Mile Stakes, Street Beast, lidera un elenco competitivo de nueve aspirantes a los 3 años en la 36ª edición de los $125,000 del Leonatus Stakes.

El circuito de Turfway Park, confeccionó un programa de nueve carreras, reservando la octava para el Leonatus Stakes, en distancia de una milla. El ganador estará en el Jeff Ruby Steaks (G3) que forma del clasificatorio en la serie Road to the Kentucky Derby, que es una de las ocho carreras que ofrecen puntos en una escala de 100-50-25-15-10 a los cinco primeros finalistas para un lugar en el Kentucky Derby (G1).

Turfway Park: Street Beast contra ocho rivales

El Leonatus Stakes, que se corre en una milla sirve como un trampolín local para el Memorial John Battaglia de $175,000 del 21 de febrero y el Jeff Ruby Steaks del 21 de marzo, ambos en el Camino al Kentucky Derby. El Leonatus se corre como la octava carrera del sábado con un horario de salida a las 10:25 p.m. hora venezolana.

Entrenado por Ben Colebrook, Street Beast fue un ganador en dos ocasiones en la reunión de Kentucky Downs, ganando su primera carrera el 28 de agosto antes de regresar 10 días después para dominar el Juvenile Mile por siete cuerpos bajo la monta de Luan Machado.

Después de su victoria en las apuestas, Street Beast ascendió a la categoría de Grado I en el Breeders’ Cup Juvenile Turf, terminando en cuarto lugar, del muy respetado invasor europeo Gstaad (GB). Machado regresa para montar a Street Beast en el Leonatus.

Turfway Park: El Leonatus tendrá rivales de postín

El Leonatus Stakes, tiene un dúo del establo de Brad Cox: Fulleffort, y Valiant, ambos ganadores de Allowance. Fulleffort, será guiado por Vincent Cheminaud. Valiant, será montado por Fernando De La Cruz.

Otro caballo con experiencia en stakes que participa en la carrera es I Did I Did, que fue cuarto en el Street Sense Stakes (G3) el 26 de octubre en Churchill Downs. Mike Maker, es el entrenador que ha ganado cinco Leonatus Stakes. I Did I Did terminó recientemente en séptimo lugar en el Remsen Stakes (G2) en Aqueduct. El jinete Walter Rodríguez estará en las riendas.

Esta es la nómina completa del Leonatus Stakes:

• Great White (Alex Achard, John Ennis)

• Reb Five (Edgar Morales, Mark Casse)

• Valiant (De La Cruz, Brad Cox)

• Brazilian Conexao (Yarmarie Correa, Eduardo Caramori)

• Fulleffort (Cheminaud, Brad Cox)

• No Joke Joe (Gabe Saez, Joe Sharp)

• I Did I Did (Rodriguez, Maiker Maker)

• Jutland (Adam Beschizza, Kelsey Danner)

• Street Beast (Machado, Colebrook)