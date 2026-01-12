Queen Maxima derrochó clase para ganar Las Cienegas G3 en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, programó este domingo una cartelera de diez competencias, que incluyo dos pruebas Stakes; Las Flores Stakes valorada en $100.000 y Las Cienegas S. (G3) por $100.000.

Queen Máxima, consiguió su tercera victoria de grado tras ganar en brillante demostración Las Cienegas S. (G3) con la monta de Juan Hernández, quien lució sus mejores habilidades para ganar este evento sobre la peruana, Princess Moche.

Santa Anita Park: Queen Máxima sumó su tercera victoria de Graded

La octava carrera de la jornada dominical fue reservada para la Las Cienegas S. (G3) por $100.000, en distancia de 1.300 metros en pista de grama, la cual Queen Máxima aventajó a ocho rivales y demostró su clase. Queen Maxima, propiedad de Dutch Girl Holdings e Irving Ventures, acechó a Princess Moche (Per) desde el principio, hasta promediar los últimos 100 metros para colocarse al frente y llegar a la meta en crono de 1:11.69.

Queen Máxima, con esta victoria en Las Cienegas Stakes (G3) de 100,000 dólares en Santa Anita, sumó su séptima victoria, quinta en Stakes, en sus últimas nueve carreras. La yegua de 5 años, criada en Florida y entrenada por Jeff Mullins, dejó a Princess Moche en el segundo lugar, Spicybug, que quedó tercera.

Queen Maxima, ahora tiene un récord de ocho victorias en 13 carreras, dos segundos puestos y ganancias de $630,460. Es hija de Bucchero en la yegua Corfu Lady, por Corfu, y fue criada en Florida por Saul Rosas.