La histórica silla de Ron Turcotte, con la que conquistó la Triple Corona junto a Secretariat, será subastada próximamente

Suscríbete a nuestros canales

ESPN, anunció que la silla de montar que el jinete Ron Turcotte usó a bordo de Secretariat en la victoria de la Triple Corona de 1973 se ofrecerá como parte de una subasta que presenta la colección de recuerdos del difunto propietario de los Indianapolis Colts, Jim Irsay.

Una subasta sin precedentes

Irsay, conocido por su vasta colección, falleció en mayo de 2025. Su colección estará disponible para subastas en línea del 3 al 17 de marzo, según el sitio web de la casa de subastas Christie's. Se realizarán subastas presenciales del 12 al 14 de marzo para categorías específicas de la colección (Salón de la Fama, Íconos de la Cultura Pop e Íconos de la Música).

La silla Secretariat se utilizó en la carrera del legendario caballo hacia la primera Triple Corona desde el Citation de 1948. La carrera de Secretariat hacia la Triple Corona incluyó el tiempo más rápido en el Derby de Kentucky (G1) con 1:59.40 y un récord de 2:24 en 1 1/2 millas en el Belmont Stakes (G1).

Artículos de alto valor serán vendidos

Turcotte, quien falleció el 22 de agosto de 2025 a los 84 años, vendió la silla a Irsay por un valor estimado de 2 millones de dólares en 2023. Según ESPN, Christie's estima el valor de la silla entre 1,5 y 2 millones de dólares.

Otros artículos incluidos en la subasta son la guitarra Competition Mustang de Kurt Cobain; la guitarra personalizada 'Tiger' de Doug Irwin de Jerry García; la guitarra Rose-Morris Rickenbacker de John Lennon; la batería de Ringo Starr; las botas "Thrilla in Manila" de Muhammad Ali; y el pergamino mecanografiado original de "On the Road" de Jack Kerouac.

ESPN señala que la colección estará en exhibición pública en Christie's Nueva York, con algunos artículos en exhibición en Londres (del 16 al 22 de enero) y Los Ángeles (del 4 al 6 de febrero).