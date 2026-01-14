Mira este excelente ejercicio de Shisospicy entrenada por José Francisco D’Angelo, que continua su entrenamiento para correr en Arabia Saudita

Suscríbete a nuestros canales

Rich Méndez de Morplay Racing y el entrenador José Francisco D'Angelo, confirmaron los planes de la hija de Mitole, planes que tenían previsto una vez corrida en plan victorioso la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1), el pasado mes de noviembre en Del Mar.

Lo cierto del caso, que sus conexiones dieron el visto bueno para que Shisospicy, tomara la invitación para correr este año la 1351 Turf Sprint (G2T) de $2 millones en el Hipódromo King Abdulaziz en la noche de la Saudi Cup (G1) el 14 de febrero.

Si tiene un buen desempeño y finaliza en buen estado, permanecería en la península arábiga y volaría a Dubai para competir en el Al Quoz Sprint (G1T) de $1.5 millones en el Hipódromo de Meydan en la noche de la Copa Mundial de Dubai (G1) el 28 de marzo.

Shisospicy campaña como madura

Shisospicy, iniciará su campaña de 4 años con hasta dos carreras en el Medio Oriente antes de apuntar a un nuevo triunfo en la Breeders' Cup Turf Sprint (G1), que se llevará a cabo en Keeneland el 31 de octubre.

La veloz pistera, se convirtió en la primera potranca de tres años en ganar en las 18 ediciones de esta carrera, en la cual derrochó una deslumbrante clase de punta a punta contra los machos.

El tercer ejercicio con miras al Medio Oriente

En este viaje internacional, Shisospicy partirá del Centro de Entrenamiento Palm Meadows en Boynton Beach, Florida, el 2 de febrero en un vuelo directo a Arabia Saudita. Si continúa hacia Dubái, tomará otro vuelo directo.

Antes de partir el viaje, tiene tres ejercicios; el 20 de diciembre ejercitó 39.40 para 3 furlong. Luego el 31 de diciembre, en la misma distancia pasó 36.30 y este fin de semana, concluyó los 800 metros en 47.35 calificado como el más rápido de 71 registrado en Palm Meadows Training Center.

Nominada a tres premios Eclipse:

• Hembra Sprinter

• Mejor tresañera

• Mejor hembra en grama

Los Eclipse Awards, serán entregados el jueves 22 de enero.