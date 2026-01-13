Las California Cup repartirán $775.000 este fin de semana en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Santa Anita Park, que inició una nueva temporada el domingo 28 de diciembre con la jornada inaugural del tradicional Classic Meet, que consta de 46 días, hasta la clausura del Hollywood Meet, el 14 de junio. Santa Anita Park albergará 81 Stakes a lo largo de 76 días de carreras, incluyendo la serie de la California Cup, con un total de siete carreras que se disputarán este sábado 17 de los corrientes.

Santa Anita Park: California Cup

Lo más destacado de la semana será el denominado California Cup Day el sábado, que cuenta con la participación de muchos de los mejores caballos criados o nacidos en California.

Toda la acción de las carreras en Santa Anita comienza el jueves con un programa de nueve carreras, que incluye cinco pruebas de alto valor con un valor total de $775,000 en premios.

Las pruebas centrales de la jornada serán; la California Chrome Cal Cup Derby de $175,000, el Leigh Ann Howard California Cup Oaks de $175,000 y el Unusual Heat Turf Classic Stakes de $175,000.

Además, y no menos importante el Don Valpredo California Cup Sprint de $125,000 y el Sunshine Millions Filly & Mare Turf Sprint de $125,000, forman parte de la jornada.

La programación inicia a las 4:30 p.m hora venezolana

Este grupo de carreras programadas anualmente exclusivas para ejemplares nacidos y criados en California, inician a las 4:30 p.m hora venezolana, con una cartelera de nueve competencias.

Este es el orden de salida de las pruebas de California Cup:

Segunda carrera: Don Valpredo California Cup Sprint de $125,000

Quinta carrera: Unusual Heat Turf Classic S. de $175,000

Séptima carrera: Leigh Ann Howard California Cup Oaks de $175,000

Octava carrera: California Chrome Cal Cup Derby de $175,000

Novena carrera: Sunshine Millions Filly & Mare Turf Sprint de $125,000