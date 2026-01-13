El caballo más rico del mundo ejercitó esta mañana para los HK$13 millones del Stewards’ Cup Gr1

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de esta martes 13 de enero en el hipódromo de Sha Tim, Hong Kong, el ejemplar mas rico del mundo Romantic Warrior, se prepara para el Stewards' Cup Gr1 del domingo 25 de enero, con un premio de HK$13 millones.

Un enfrentamiento épico

Romantic Warrior, 11 veces ganador del Grupo 1, se enfrenta al héroe de la Triple Corona de la temporada pasada, Voyage Bubble, en Sha Tin, mientras que esa misma tarde, Ka Ying Rising saldrá en la Centenary Sprint Cup Gr1 con un premio de HK$13 millones.

Romantic Warrior nunca ha sido derrotado por Voyage Bubble, aunque la Stewards' Cup (la primera etapa de la Triple Corona de Hong Kong) se disputa sobre la distancia óptima de este última, y ​​es una carrera que ganó en 2024 y 2025, además de triunfos consecutivos en la LONGINES Hong Kong Mile Gr1 valorada en HK$36 millones en los mismos años.

La Triple Corona también incluye la Citi Hong Kong Gold Cup (Gr1) de HK$13 millones el 1 de marzo, antes de completar con la Standard Chartered Champions & Chater Cup (Gr1) de HK$13 millones que pondrá a prueba la resistencia el 24 de mayo.

Entrenamiento muy cómodo y convincente

Como preparación, Romantic Warrior trabajó sin esfuerzo en una prueba de barrera (trial) en Sha Tin esta mañana (martes, 13 de enero) en la tierra sobre 1200 metros, terminando con un impresionante primer lugar en 1 m 10,12 s con Hugh Bowman para el entrenador Danny Shum.

Bowman dijo: «Se siente genial. Está en muy buena forma. Hizo una prueba magnífica esta mañana y estoy seguro de que llegará a la carrera de la milla a finales de mes en la mejor posición» indicó al Japan Racing.

Ganador del Grupo 1 en cuatro países distintos, Romantic Warrior es el caballo con mayores ganancias en la historia de las carreras de caballos (240,10 millones de dólares de Hong Kong). Recientemente, conquistó su cuarta victoria consecutiva en la Copa G1 LONGINES de Hong Kong (2000 m), ampliando así su récord, con 40 millones de dólares de Hong Kong, bajo la dirección de James McDonald.

La Triple Corona ofrece una bonificación de 10 millones de dólares de Hong Kong para los caballos ganadores en las tres carreras. Solo River Verdon (1993/94) y Voyage Bubble (2024/25) han ganado la Triple Corona de Hong Kong.