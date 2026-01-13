¡Impresionante!: Tiffany Case, madre de Nitrogen ganadora de cinco Graded Stakes fue vendida por $3.200.000

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes se llevó a cabo la jornada inaugural de la subasta de ejemplares de todas las edades en Keeneland de enero. La jornada que fue catalogada como un éxito por los organizadores trajo consigo el precio tope de $3,2 millones para la yegua Tiffany Case, madre de la cinco vences ganadora de pruebas Graded Stakes de la pasada temporada Nitrogen, finalista del Premio Eclipse como campeona de 3 años.

Keeneland Sales con precio récord

Tiffany Case, madre de Nitrogen, está preñada de Not This Time, y se vendió por $3,2 millones a Whisper Hill Farm, de Mandy Pope. Esta venta fue el tope de la jornada inaugural de la Subasta de Caballos de Todas las Edades de enero en Keeneland, este lunes 12 de enero.

El precio de Tiffany Case es el más alto en la subasta de enero desde 2019, cuando el campeón y prospecto de yegua madre Abel Tasman obtuvo $5 millones de MV Magnier. El potro Gun Runner vendido hoy registró el precio más alto para un yearling en la subasta en 11 años.

Tiffany Case una madre de lujo

Tiffany Case, de 13 años es hija de Uncle Mo, también es madre de Love to Shop, ganadora de stakes. Fue consignada por Taylor Made Sales Agency, agente de un graduado de DJ Stable.

Tiffany Case, marcada con el Hip 465, madre de la talentosa Nitrogen, que nunca ha terminado fuera del marcador en sus 12 actuaciones, ganando seis de ellas en 2025 y derrotando a los ganadores de grado 1 Good Cheer, Lush Lips, Scylla, y Thorpedo Anna.

Nitrogen, entrenada por el miembro del Salón de la Fama, Mark Casse, Nitrogen es ganadora de carreras de grado en tierra y césped, lo que demuestra su versatilidad como corredora. Logró el éxito de Grado 1 el verano pasado en el Alabama Stakes (G1) y culminó el año con dos valientes subcampeonatos en el Spinster Stakes (G1) y la Breeders' Cup Distaff (G1). Firme candidata para queda como campeón potra de 3 años al premio Eclipse.