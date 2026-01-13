La millonaria genética del Santa Anita Derby hace su aparición en la jornada nocturna de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo hípico en el Hipódromo La Rinconada se prepara para un despliegue sin precedentes. Tras los recientes anuncios del Instituto Nacional de Hipódromos en sus canales oficiales, la afición ya conoce los detalles de una jornada inaugural que promete emociones por partida doble sobre la arena de Coche.

La acción comenzará este viernes con una cartelera de ocho competencias bajo la luz de los reflectores. El momento de mayor expectativa llegará en la cuarta carrera de la programación segunda válida para el juego del 5y6, donde tendrá lugar una prueba especial para potrancas de tres años, tanto nacionales como importadas, debutantes o no ganadoras.

Una debutante de estirpe internacional: La Rinconada

El entrenador Fernando Parilli Araujo acapara la atención con la inscripción de la potranca importada Castana Power. La tresañera saltará a la pista bajo la conducción del jinete aprendiz Oliver Medina, quien aprovechará un descargo para fijar el hándicap del ejemplar en 53 kilos exactos.

La potranca, nacida y criada en los campos de Florida, posee un pedigrí que invita a soñar a sus propietarios. Es hija de Rock Your World en la yegua Wildcart Heir. Su línea paterna se remonta al legendario semental argentino Candy Ride, corredor invicto en seis presentaciones y ganador de cuatro pruebas de grado en las pistas más exigentes.

Antecedentes de jerarquía

La genética de Castana Power respalda sus posibilidades de éxito. Su padre, Rock Your World, acumuló tres triunfos en siete salidas, entre los que destaca el prestigioso Santa Anita Derby (Gr. 1) alcanzado en abril de 2021. Por la línea materna, aunque su madre no registró actuaciones públicas, su abuelo Wildcat Heir fue un velocista de élite con récord de seis victorias en doce intentos, incluido un triunfo de Grado 1 en el histórico óvalo de Pimlico.

Adquirida en 2024 como yearling por una suma de $12,000, Castana Power hará su estreno oficial con los implementos bozal (Bz) y vendas (V). Todo está dispuesto para que el óvalo de Coche recupere su brillo con esta nueva generación de purasangres que buscan escribir su propia historia en la arena caraqueña.

Ejercicio: Yegua Importada La Rinconada

El trabajo más reciente de la yegua fue el 09/01/26 con el mismo Oliver Medina del (aparato) 26’1 – 38’4 – 50’4 (800) 64’1/ 80’4// e/s al tiro movida y respondió (R: 12).