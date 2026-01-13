Entérate de todos los detalles: La Pegasus World Cup 2026 llega a su décimo aniversario con los DJ’s más famosos de la zona

Suscríbete a nuestros canales

Al cumplirse una década como uno de los eventos más influyentes en las carreras de caballos, la Copa Mundial Pegasus regresa a Gulfstream Park el sábado 24 de enero de 2026 para celebrar su décimo aniversario.

Desde su debut, la Copa Mundial Pegasus ha redefinido el deporte, combinando la competencia de pura sangre de élite con música, cultura, estilo y moda en un escenario internacional.

Pruebas de alto nivel

La Copa Mundial Pegasus 2026 contará con la Pegasus World Cup Invitational (GI) de 3 millones de dólares, el Pegasus World Cup Turf Invitational (GI) de 1 millón de dólares y el Pegasus World Cup Filly & Mare Turf Invitational (GII) de 500,000 dólares como parte del total de 5.7 millones de dólares en juego en premios del día de la carrera.

Finalidad de la creación de la Pegasus World Cup

La Pegasus World Cup se creó para introducir un evento nuevo y significativo en el calendario de carreras de caballos purasangre. Diez años después, se reconoce como uno de los eventos más esperados y emocionantes del deporte.

Gracias a los jinetes, y los socios de larga data como Groot Hospitality y Palm Tree Crew, a los patrocinadores, a los entusiastas aficionados e invitados, y a la comunidad del sur de Florida por su contribución para que 1/ST alcanzara este hito.

Una fiesta con los mejores DJ’s

Groot Hospitality y Palm Tree Crew colaborarán para la Pegasus Fan Zone, ubicada en Gulfstream Park. Club Carrusel. El espacio ofrecerá hospitalidad, selecciones culinarias, concursos de apuestas y activaciones de socios, junto con una programación de actuaciones para el día de la carrera seleccionadas por Palm Tree Crew, que incluye DJs de renombre mundial, Dos amigos, Ruckus, Rae Sada y más.

Más allá de la pista, la celebración continúa en el icónico Miami Discoteca LIV, para la fiesta oficial posterior a la Copa Mundial Pegasus encabezada por Frank WalkeryARTY.

Costos de las entadas para la Pegasus World Cup

Las entradas para la Copa Mundial Pegasus 2026 tienen un precio que oscila entre $135 y $2,300, con entretenimiento inigualable y vistas increíbles de toda la acción en todo el recinto en todos los niveles. Las ofertas de entradas VIP individuales incluyen opciones para la Casa Club (desde $135), la Zona de Fans de Pegasus ($234), el Jardín VIP del Carrusel Club ($1,039) y Ten Palms (desde $668).

Los mejores ejemplares que han pasado por esta competencia

La Pegasus World Cup Championship Invitational Series ha dado la bienvenida a legendarios caballos de carreras pura sangre, entre ellos Arrogate (ganador del Longines World's Best Racehorse 2016 y del Pegasus World Cup Invitational 2017). California Chrome (dos veces Caballo del Año 2014 y 2016 y aspirante al Pegasus World Cup Invitational 2017), Gun Runner (ganador del Caballo del Año 2017 y del Pegasus World Cup Invitational 2018), City of Light (ganador del Pegasus World Cup Invitational 2019), Mucho Gusto (ganador del Pegasus World Cup Invitational 2020), Knicks Go (ganador del Pegasus World Cup Invitational 2021), Life Is Good (ganador del Pegasus World Cup Invitational 2022), Art Collector (ganador del Pegasus World Cup Invitational 2023), National Treasure (ganador del Pegasus World Cup Invitational 2024), Mystik Dan (ganador del Kentucky Derby 2024 y contendiente para la Copa del Mundo Invitational) y White Abarrio (ganador de la Copa del Mundo Invitational Pegasus 2025).