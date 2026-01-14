Cada vez más cerca de otra marca: Emisael Jaramillo quien retomó la senda de la victoria en Santa Anita Park, lleva montas en las California Cup

Suscríbete a nuestros canales

Los resultados alcanzados en la temporada anterior se convierten en un punto de partida para un desarrollo continuo y sostenido, que fortalece la identidad deportiva y promueve el crecimiento integral de quienes forman parte de esta disciplina.

Emisael Jaramillo, forma parte de estas metas y desafíos que se plantean hoy, y constituyen un verdadero legado para las futuras generaciones de atletas. Los jóvenes deportistas se inspiran en estas hazañas y buscan no solo igualarlas, sino también superarlas, con la intención de dejar una huella imborrable en la historia deportiva del país.

Emisael Jaramillo con nuevos desafíos

Emisael Jaramillo, tras asumir este nuevo reto de cambio de clima, pista y caballos, no le costó mucho adaptarse. Después de unos segundos, logró romper el Maiden y una semana después obtuvo su primer Hat-trick en California. En total, ha logrado cinco victorias en el comienzo del Classic Meet de Santa Anita Park.

Además, ha tenido un buen desempeño en carreras de Stakes y Graded Stakes, lo que lo coloca bajo la mira de propietarios y entrenadores para las semanas siguientes.

Hemos observado en estas primeras jornadas que la mayor parte de sus compromisos han sido con Doug O'Neil, uno de los mejores entrenadores locales. No obstante, esta semana el agente del jinete venezolano le firmó a varios entrenadores. Esto demuestra que el jinete está siendo visto, como mencionamos al principio. Estos son los compromisos:

Jueves 15 de enero

Primera carrera: Tigerthon (FR) (Peter Miller)

Tercera carrera: Grazed (Peter Miller)

Cuarta carrera: My Girl Mia (Doug O’Neill)

Quinta carrera: Lucky Tiger (Leonard Powell)

Séptima carrera: Iris Royalty (Doug O’Neill)

Octava carrera: Princess Daddy (Héctor Palma)

Novena carrera: Strait Up Country (Brendan Galvin)

Viernes 16 de enero

Segunda carrera: Jennys Wine Girl (Richard Baltas)

Séptima carrera: Raging Waters (Steve Knapp)

Sábado 17 de enero

Primera carrera: Cash in Toknight (Doug O’Neill)

Sexta carrera: Horizon Wildcat (Brendan Galvin)

Séptima carrera: Crunchy (Ryan Hanson) Leigh Ann Howard California Cup Oaks

Octava carrera: Fionello (Steve Knapp) California Chrome Cal Cup Derby

Novena carrera: Tequilaandtherapy (Doug O’Neill) Sunshine Millions Filly and Mare Turf Sprint S.

Domingo 18 de enero

Primera carrera: Dinkum/Chapter (Doug O’Neill)

Segunda carrera: Original One (Héctor Palma)

Quinta carrera: Madonna of Loreto (Phillip D’Amato)

Séptima carrera: Moonlit Sonata (Tim Yakteen)

Novena carrera: Angelica Bay (IRE) (Doug O’Neill).