Jornada de gala: Jinetes y entrenadores venezolanos serán protagonistas en las dos pruebas de las Sunshine Stakes en Gulfstream Park

Este sábado, al hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, llegan dos pruebas de las Sunshine Stakes, eventos exclusivos para ejemplares nacidos y criados en suelo floridense. Ambas están incluidas dentro de una tarde de de once competencias, que inician a la 1:20 p.m., hora venezolana (12:20 p.m. hora del este).

Gulfstream Park: Sunshine Turf Stakes contará con 12 participantes

Las Sunshine Stakes están cotizadas por $75.000 cada una. La primera se corre en la novena de la carta reservada para la Sunshine Turf Stakes en distancia de 1.700 metros sobre pista de grama, exclusiva para caballos de 4 y más años, donde fueron inscritos 12 ejemplares.

Dentro de esta competición, destacan los entrenadores venezolanos Jorge Delgado con Scarecrow (Edgard Zayas), José Francisco D’Angelo con Iron Hand (Miguel Vásquez). Rubén Sierra con Brawn (Jesús Manuel Rios) y Ronald Coy con Amanestic (José Morelos).

Mientras que los jinetes venezolanos Junior Alvarado estará sobre Classic of Course para Patrick Biancone y Javier Castellano, lo hará sobre Tank para el establo de Carlos David.

Quedaron siete en la Sunshine Sprint Stakes

La Sunshine Sprint Stakes, de $75,000, es una prueba de velocidad que fue pautada para la décima en el orden y se correrá en 1.200 metros en pista de arena. Siete ejemplares maduros fueron inscritos en esta competición programada que inicia a las 5:50 p.m., hora venezolana. (4:50 p.m. hora del Este).

En esta importante prueba floridense exclusiva para ejemplares del estado, los jinetes venezolanos Junior Alvarado llevará las riendas de Demon’s Mound para Bill Mott y Edgar Pérez; lo hará sobre Big Paradise para Laura Cazares.