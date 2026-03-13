¿Quiénes sustituyen al campeón? Estos son los jinetes que heredarán las montas de Irad Ortiz Jr. este viernes en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 13 de marzo, el hipódromo de Gulfstream Park continúa con su programación del Championship Meet 2025-2026, y una cartelera de 10 competencias que iniciará a las 12:50 p.m. (hora de Venezuela).

La jornada estará marcada por importantes cambios de monta, derivados del reposo médico que cumple Irad Ortiz Jr. tras su caída del este jueves 12 de marzo en una prueba sobre la superficie de grama. Según informó su agente Steve Rushing, el cinco veces ganador del Eclipse Award se encuentra en recuperación y se espera su retorno a las pistas para la próxima semana.

Sustituciones oficiales para este viernes en Gulfstream Park

Debido a la ausencia del líder de la estadística, se han confirmado los siguientes cambios de monta:

1ra Carrera: Baby Rasta (3) – Edwin González

4ta Carrera: Celtic Prince (7) – Luis Sáez

5ta Carrera: Limited Edition (4) – David Egan

6ta Carrera: Speak Easy (7) – Tyler Gaffalione

7ma Carrera: Clay Soldier (4) – Edgard Zayas

9na Carrera: Big Timer (4) – Luis Sáez

10ma Carrera: McKellen (4) – Luis Sáez

Se anticipa que en las próximas horas se oficialicen más cambios para los compromisos que el Orgullo de Trujillo Alto tenía programados este sábado en Colonial Downs en la jornada del Virginia Derby y la tanda dominical en Gulfstream Park.