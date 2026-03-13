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¿Quiénes sustituyen al campeón? Estos son los jinetes que heredarán las montas de Irad Ortiz Jr. este viernes en Gulfstream Park

El óvalo de Hallandale Beach reporta múltiples sustituciones en la jornada de este viernes tras el reposo médico del fusta boricua

Por

David García V.
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 11:28 am
¿Quiénes sustituyen al campeón? Estos son los jinetes que heredarán las montas de Irad Ortiz Jr. este viernes en Gulfstream Park
Foto: Gulfstream Park
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Este viernes 13 de marzo, el hipódromo de Gulfstream Park continúa con su programación del Championship Meet 2025-2026, y una cartelera de 10 competencias que iniciará a las 12:50 p.m. (hora de Venezuela).

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La jornada estará marcada por importantes cambios de monta, derivados del reposo médico que cumple Irad Ortiz Jr. tras su caída del este jueves 12 de marzo en una prueba sobre la superficie de grama. Según informó su agente Steve Rushing, el cinco veces ganador del Eclipse Award se encuentra en recuperación y se espera su retorno a las pistas para la próxima semana.

Sustituciones oficiales para este viernes en Gulfstream Park

Debido a la ausencia del líder de la estadística, se han confirmado los siguientes cambios de monta:

  • 1ra Carrera: Baby Rasta (3) – Edwin González

  • 4ta Carrera: Celtic Prince (7) – Luis Sáez

  • 5ta Carrera: Limited Edition (4) – David Egan

  • 6ta Carrera: Speak Easy (7) – Tyler Gaffalione

  • 7ma Carrera: Clay Soldier (4) – Edgard Zayas

  • 9na Carrera: Big Timer (4) – Luis Sáez

  • 10ma Carrera: McKellen (4) – Luis Sáez

Se anticipa que en las próximas horas se oficialicen más cambios para los compromisos que el Orgullo de Trujillo Alto tenía programados este sábado en Colonial Downs en la jornada del Virginia Derby y la tanda dominical en Gulfstream Park.

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