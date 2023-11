¿Recuerdan esta joyita entre Amelia Vega y Jaime Bayly? 12 años después se destapa la olla

En el año 2011 el presentador peruano Jaime Bayly protagonizó una acalorada situación con la Miss Universo 2003 Amelia Vega, cuando durante una entrevista el también escritor realizó comentarios de burlas y sarcasmo con respecto a la fe de la dominicana.

El percance comenzó Amelia expresó su devoción por los planes de Dios en su vida, alegando que en la biblia existía un capítulo llamado “Ester”, que ella consideraba era como un concurso de belleza, que hizo desatar el sarcasmo del periodista de 58 años.

En ese momento Bayly indicó totalmente en vivo. “Por Dios quién te contó todas esas cosas. Tu tienes que estar loca y yo estoy mal”, dijo. Igualmente, en la entrevista estaba presente la esposa del hombre que también apoyo los comentarios sarcásticos diciendo “Yo nunca había escuchado nada de eso y Dios no existe”.

12 años después el hombre rompió el silencio y contó como detrás de cámara ya había existido un roce ya que según, Amelía se había burlado de su mujer por la diferencia de edad entre ellos.

“Cuando Amelia me saludó le presenté a mi esposa y Amelia no fue cariñosa con Silvia, al contrario, fue un poco burlona, fue un poco altanera y dijo; “Ah pero no parece tu esposa, parece tu hija”, y yo sentí que la rebajó”, aseveró.

En este sentido, compartió que no fue la manera de expresarse en una entrevista. “Le pido disculpas a Amelia Vega porque la hice pasar un mal rato, porque me comporté como un patán. Ella quería hablar de su disco y de Dios, yo debí ser más pacientes, más humilde, más tolerante, dejarla expresarse, dejarla ser ella y no empezar a disparar contra ella”, puntualizó.

También confesó que si la encontrará en la calle le pediría disculpa personalmente por todo lo ocurrido en aquel momento.