Liga MX: Resultados de la jornada de este domingo 10 de agosto

El fútbol mexicano no deja de emocionar a los fanáticos luego de que este domingo se disputaran dos partidos correspondientes a la jornada número cuatro del Torneo Apertura de la Liga MX.

Por un lado, se encontraban Pumas de la UNAM y Necaxa en el Estadio Universitario en un choque parejo donde si bien Rubén Duarte puso en ventaja a los dueños de casa, Diego De Buen causaría la igualdad en la Ciudad de México.

Por otro lado, las Chivas de Guadalajara, equipo que no se encuentra en un buen momento, visitó al Santos Laguna, equipo que le venció por la mínima gracias a un penal de Bruno Barticciotto. Pese a la expulsión de Haret Ortega, 'El Rebaño Sagrado' no pudo sacar puntos.

Pumas de la UNAM y Necaxa se posicionan en la zona media de la tabla con cuatro y cinco puntos, respectivamente. Por otro lado, Santos Laguna es quinto con dos triunfos y dos derrotas y Chivas, con solo una victoria en tres partidos, está en la decimocuarta plaza.

Resultados - 10/08/2025