La Vinotinto de las Alturas ya conoce el rival que le faltaba de cara a las eliminatorias del próximo Mundial (+video)

Ya comenzaron los preparativos de cara al Mundial de Baloncesto de 2027 y en el mes de noviembre iniciará la doble ventana clasificatoria, dándose a conocer este domingo el nuevo rival de la Vinotinto de Las Alturas.

La escuadra dirigida por Ronald Guillén se ubica en el grupo C, el cual ya compartía con los quintetos de Brasil y Colombia. No obstante, ahora se le añadió la selección faltante, luego de un cuadrangular celebrado en Chile.

Chile avanza a la ronda clasificatoria:

Justamente, el conjunto que se sumó a ese reñido grupo C, fue la selección anfitriona (Chile), luego de imponerse a Cuba este domingo con un marcador final de 78-74 y terminar el pequeño torneo como líderes invictos.

La "Roja Cestera" llegará ilusionada a la próxima etapa, a pesar de que son conscientes del nivel que tienen sus oponentes, siendo eso una motivación extra, para ellos.

Así queda confirmado el grupo C de las eliminatorias:

Brasil

Venezuela

Colombia

Chile.

Estos quintetos se medirán en el mes de noviembre, donde Venezuela buscará empezar con el pie derecho esta ronda clasificatoria. Por su parte, la selección cubana quedará ubicada en el grupo D, con: Argentina, Uruguay y Panamá.