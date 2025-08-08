Este jugador de la NBA se medirá a Venezuela en la Americup

Suscríbete a nuestros canales

En una noticia que electriza a la afición puertorriqueña, el talentoso base de los New Orleans Pelicans, José Alvarado, ha confirmado su participación en la próxima AmeriCup. Conocido por su apodo "Grand Theft Alvarado" por su habilidad para robar balones, el jugador de la NBA estará en el roster definitivo de Puerto Rico, que se prepara para un desafío monumental en el Grupo B del torneo.

Alvarado se uniformará con Puerto Rico

La confirmación de Alvarado en la selección es un impulso significativo para las aspiraciones del equipo boricua. Su energía, intensidad defensiva y capacidad para cambiar el ritmo del juego son cualidades que lo han convertido en un favorito de la afición en la NBA, y ahora las pondrá al servicio de su país.

El equipo nacional de Puerto Rico se enfrentará a una prueba de fuego desde el inicio, ya que su grupo en la AmeriCup es uno de los más competitivos del torneo.

En el Grupo B, los boricuas se medirán a potencias como Canadá, una selección en constante ascenso con talento de la NBA, y Venezuela, un rival regional con una sólida estructura de juego. La presencia de Panamá completa el grupo, lo que garantiza partidos intensos y de alto nivel desde la fase de grupos.

Una pieza clave

La incorporación de Alvarado se percibe como la pieza clave para un equipo que busca no solo competir, sino dominar. Su estilo de juego, caracterizado por una presión defensiva asfixiante y una visión de juego excepcional, complementa a la perfección el talento ofensivo de sus compañeros. El "Grand Theft Alvarado" de la NBA buscará replicar su éxito en el escenario internacional, robando balones y corazones a partes iguales.

Para la afición puertorriqueña, la noticia es motivo de celebración. La oportunidad de ver a uno de sus hijos prodigio liderar al equipo en un torneo de esta magnitud es algo que ha generado una ola de entusiasmo en toda la isla. Las expectativas son altas, pero con un jugador de la talla de Alvarado, la confianza en un buen desempeño es aún mayor.