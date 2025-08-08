¿No fue llamado? Gregory Vargas rompió el silencio sobre su ausencia de la Americup

Suscríbete a nuestros canales

Este 5 de agosto, la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) dio a conocer la lista de preseleccionados de La Vinotinto de las Alturas para disputar el venidero torneo Americup que se desarrollará a finales de este mes de agosto en Managua, Nicaragua, sin la presencia de varios de los referentes habituales, como es el caso, entre otros, de Gregory Vargas.

El piloto de Gladiadores de Anzoátegui fue uno de los mejores jugadores de la pasada temporadade la SPB e incluso fue clave para la clasificación de Venezuela al certamen, ganándole en Parque Miranda a Chile y Argentina.

La FVB optó por la renovación para la Americup 2025

Sin embargo, en medio del proceso de renovación, Gregory Vargas no estará presente, al igual que otros como Heissler Guillent, Jhornan Zamora, Néstor Colmenares y compañía.

Pocos días más tarde de que se haga el anuncio oficial, el "Super Ratón" habló con el programa El Doblete, de Unión Radio, donde le fue consultada su ausencia de la lista.

"Nunca dejé las puertas cerradas sobre este campeonato. Al pasar el tiempo siempre estuve pensando si iba o no. Luego le manifesté a un miembro de la FVB que la mejor manera de retirarme era con este torneo. Dejé saber que yo quería estar. De hecho lo que más me incomoda es que el entrenador (Ronald Guillén) que lo conozco porque lo tuve en Gladiadores y pensé que teníamos una amistad. Pero no se comunicó conmigo", dijo el veterano jugador.

Gregory Vargas contento con la renovación en La Vinotinto de las Alturas

En la pasada temporada de la SPB, el piloto de 39 años de edad promedió 12.4 puntos, 7.8 asistencias y 5.6 rebotes, con uno que otro triple-doble.

"Igual estoy tranquilo, porque si hicieron otra planificación ya pasó. Así que ya siento que es el momento de retirarme de la Selección, porque yo he dado 15 años hermosos al baloncesto venezolano. Pensé que la cosa podía pasar diferente. Pero contento por todo lo vivido. Aplaudo la renovación y ese trabajo que se está haciendo", afirmó Vargas.