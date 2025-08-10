Fallece reina de belleza venezolana: habría sido estrangulada por su novio

Suscríbete a nuestros canales

Una ola de conmoción recorre Venezuela tras revelarse que la modelo, Angely Alexander Benavides, de tan solo 17 años, fue hallada sin vida el 2 de agosto en la residencia de su presunto novio, 41 años mayor que ella.

Los primeros informes periciales concluyeron que la causa del deceso fue asfixia mecánica, lo que apunta a estrangulamiento.

Una discusión con su pareja habría desatado todo

Fuentes extraoficiales indican que momentos antes del trágico suceso, Alexander habría mantenido una intensa discusión con su pareja, en la que él habría manifestado no poder costear el estilo de vida que ella exigía. Se confirmó que fue él quien alertó a las autoridades tras encontrar el cuerpo.

Las pesquisas están a cargo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que maneja el caso como un presunto feminicidio. Hasta ahora, no se ha reportado ninguna detención ni comunicado del Ministerio Público.

Últimos momentos de Angely

La víctima, quien se había graduado un día antes como Técnico Medio en Telemática, había sido anunciada recientemente como candidata oficial al Reinado del Cacao, representando con orgullo al Salto Ángel.

Paralelamente, se destacaba por liderar un proyecto social local instruyendo a niñas en modelaje bajo el lema “Sueños de princesas, coronas de esperanza y brillos de amor”.

La familia sostuvo un funeral privado, solicitando respeto y discreción en estos momentos tan dolorosos. Este caso ha encendido una fuerte ola de solidaridad en redes, donde muchos han exigido justicia y mayor protección contra la violencia de género que sigue cobrando víctimas inocentes.